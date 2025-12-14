Adolescente que caiu no Córrego das Antas: Bombeiros retomam buscas pelo corpo nesta segunda-feira (15)

Até o fechamento desta publicação, a família do menor também não havia sido localizada pelas autoridades

Isabella Valverde - 14 de dezembro de 2025

Corpo de Bombeiros iniciou buscas. Vítima tem apenas 14 anos. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) retoma, na manhã desta segunda-feira (15), as buscas pelo corpo do adolescente Loran, de 14 anos, que desapareceu nas águas do Córrego das Antas, em Anápolis, no final da tarde de domingo (14).

A operação de busca e resgate foi interrompida durante a noite devido à forte correnteza e à falta de visibilidade, que colocavam em risco a equipe de mergulhadores. A área onde o jovem foi visto pela última vez, próximo à Avenida Perimetral, no bairro São Carlos, foi demarcada para concentrar os esforços na nova varredura.

Conforme o relato de um amigo de 15 anos que acompanhava Loran, a tragédia ocorreu após uma tentativa de recuperar um celular que havia caído na água. Os dois mergulharam diversas vezes sem sucesso e, ao tentarem atravessar o córrego de mãos dadas, segurando em pedras, Loran escorregou e foi arrastado pela força da correnteza.

O adolescente, desesperado, ainda tentou localizar o amigo por cerca de uma hora antes de pedir ajuda a moradores da vizinhança, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Após o ocorrido, a Polícia Militar conduziu o adolescente de 15 anos à sua residência e o deixou aos cuidados da mãe.

As autoridades também realizaram diligências no endereço que teria sido fornecido como sendo a casa de Loran, na tentativa de localizar seus familiares para comunicar o desaparecimento.

No entanto, ninguém foi encontrado no local. Até o fechamento desta reportagem, a família do adolescente desaparecido ainda não havia sido localizada. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil.

