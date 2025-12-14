Indústria centraliza produção, fecha fábrica e anuncia demissão de cerca de 100 funcionários

Gigante têxtil encerrará, a partir de janeiro de 2026, a unidade de Otacílio Costa e concentrará as operações na matriz de Apiúna, dentro de um plano de expansão nacional

Pedro Ribeiro - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A gigante têxtil Brandili anunciou que irá encerrar, a partir de janeiro de 2026, as atividades da fábrica localizada em Otacílio Costa, na Serra Catarinense, e concentrar toda a produção na matriz de Apiúna, no Vale do Itajaí.

Segundo a empresa, a decisão faz parte de um plano estratégico de expansão nacional e busca ganhos de eficiência operacional, maior integração entre as áreas produtivas e manutenção do padrão de qualidade que sustenta o crescimento da marca no mercado brasileiro.

A unidade de Otacílio Costa empregava cerca de 100 profissionais, todos dispensados com o anúncio do fechamento. O encerramento das atividades representa impacto direto tanto para os trabalhadores quanto para a economia do município, onde a fábrica funcionava como um importante polo de empregos.

De acordo com o comunicado oficial, a centralização da produção ocorrerá de forma definitiva a partir de janeiro de 2026, quando toda a demanda produtiva passará a ser absorvida pela unidade de Apiúna.

A empresa afirma que vive um novo momento de crescimento e que a reorganização da estrutura industrial foi pensada para dar suporte às projeções de expansão previstas para 2026. Ao concentrar as operações em um único parque fabril, a Brandili busca maior integração entre equipes, processos mais ágeis e melhor controle da produção.

A mudança também integra um processo de reorganização operacional mais amplo. A companhia destaca que a estratégia pretende otimizar recursos, aumentar a eficiência e atender às exigências de um mercado cada vez mais competitivo.

Segundo o grupo, a centralização permitirá entregas mais rápidas, maior previsibilidade logística e alinhamento com os padrões de qualidade que consolidaram a marca entre os principais nomes do setor têxtil em Santa Catarina.

Ciente dos impactos sociais da decisão, a Brandili informou que iniciou conversas com outras empresas da região de Otacílio Costa para facilitar a recolocação dos profissionais desligados.

A empresa também anunciou a criação de um banco de talentos com os nomes dos ex-funcionários e afirmou que a equipe de gestão de pessoas segue disponível para orientar os trabalhadores afetados durante o processo de transição.

Embora a companhia reconheça os efeitos imediatos do fechamento da unidade, reforça que a decisão integra uma estratégia de longo prazo voltada à sustentabilidade do negócio e à manutenção da competitividade no mercado nacional.

