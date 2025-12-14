Pão caseiro sem sova e sem espera: a receita que viralizou e é muito fácil de fazer em casa

Preparo simples dispensa descanso da massa, não exige força e entrega pão fresco em poucos minutos

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Fazer pão caseiro costuma assustar quem não tem prática na cozinha, principalmente por causa da sova e do tempo de espera para a massa crescer. Justamente por isso, uma receita que dispensa essas etapas acabou viralizando e ganhando espaço no dia a dia de quem quer praticidade.

O diferencial está no uso de fermento químico e em uma massa mais úmida, que cresce direto no forno. Assim, não é preciso sovar nem esperar descansar, o que reduz bastante o tempo total do preparo.

O resultado é um pão simples, macio por dentro e com casca levemente firme, ideal para café da manhã ou lanche.

Receita do pão caseiro sem sova e sem espera

Ingredientes:

3 xícaras de farinha de trigo;

1 xícara de leite;

1/3 de xícara de óleo;

1 ovo;

1 colher (chá) de sal;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa homogênea. Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até dourar.

Dicas para o pão dar certo

Misture o fermento por último para garantir melhor crescimento

Não bata demais a massa; apenas misture até ficar uniforme

Use forma média para o pão crescer de maneira equilibrada

Para variar o sabor, acrescente queijo ralado, ervas secas ou sementes

Esses pequenos cuidados ajudam a deixar o pão mais macio e com melhor textura, mesmo sem sova e sem tempo de espera.

