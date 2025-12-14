PIS/PASEP esquecido: trabalhadores podem ter até R$ 1.518 liberados para receber nos bancos; saiba como sacar

Valores esquecidos podem estar disponíveis para quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Foto: DIvulgação)

Muita gente trabalha, muda de emprego, troca de cidade e segue a vida sem imaginar que deixou dinheiro para trás. Em meio à correria do dia a dia, poucos param para conferir se têm algum valor esquecido em programas antigos do governo. É justamente aí que entra o PIS/PASEP, que ainda guarda recursos não sacados por milhares de trabalhadores.

O assunto volta à tona porque valores podem estar disponíveis para saque nos bancos, e em alguns casos o montante pode chegar a até R$ 1.518, dependendo do tempo trabalhado e das regras do benefício.

O problema é que boa parte das pessoas nem sabe que tem direito ou acredita que o dinheiro já foi perdido.

O PIS/PASEP esquecido geralmente está ligado ao abono salarial ou a cotas antigas do programa. Quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada pode ter direito ao PIS, enquanto servidores públicos vinculados a órgãos públicos podem ter valores do PASEP.

Em muitos casos, o trabalhador não sacou o valor dentro do prazo ou sequer foi informado de que tinha direito ao benefício.

Quem pode ter dinheiro para receber

Podem ter valores liberados trabalhadores que:

Exerceram atividade com carteira assinada ou como servidor público;

Cumpriram os requisitos exigidos no ano-base correspondente;

Não sacaram o benefício no período correto.

O valor não é fixo. Ele varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar a até um salário mínimo, atualmente em R$ 1.518.

Como consultar se há valores disponíveis

A consulta pode ser feita de forma simples, sem sair de casa. O trabalhador pode:

Acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Entrar no portal Gov.br;

Ou procurar atendimento na Caixa Econômica Federal (PIS) ou no Banco do Brasil (PASEP).

Basta informar CPF e conferir se há saldo disponível para saque.

Como sacar o PIS/PASEP esquecido

Se houver valor liberado, o saque pode ser feito:

Por crédito em conta bancária;

Em caixas eletrônicos;

Ou presencialmente, conforme o banco responsável.

É importante ficar atento aos prazos, pois valores não sacados dentro do período estabelecido podem retornar ao fundo do governo.

Por que vale a pena conferir

Mesmo quem acredita já ter recebido tudo pode se surpreender. Mudança de emprego, falhas de comunicação ou desconhecimento das regras fazem com que muitos deixem dinheiro parado sem saber.

Por isso, consultar se há PIS/PASEP esquecido é uma atitude simples que pode render um valor extra importante no orçamento, sem burocracia.

