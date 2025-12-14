Por que os pneus dos carros são pretos? A resposta não é a que você imagina

Muita gente pensa que a cor preta dos pneus é apenas uma escolha estética, mas o motivo vai muito além disso e envolve segurança e tecnologia

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Ao olhar para os pneus de um carro, a primeira coisa que vem à mente é que a cor preta é apenas uma questão de estilo ou design.

Afinal, o que mais poderia justificar uma cor tão específica para um item tão técnico? Mas a verdadeira razão para os pneus serem pretos é bem mais interessante e vai muito além do visual.

A cor preta dos pneus vem da adição de negro de fumo, um tipo de carbono que é incorporado à borracha. Esse material não é só uma escolha estética, mas sim uma decisão técnica que impacta diretamente no desempenho e durabilidade dos pneus.

O negro de fumo tem a função de proteger o pneu contra os efeitos danosos da radiação ultravioleta (UV) e o calor excessivo. Esse material aumenta a resistência do pneu, evitando o desgaste prematuro e melhorando a aderência ao solo.

Sem ele, os pneus se desgastariam mais rapidamente e perderiam a durabilidade, especialmente em climas quentes e sob exposição constante ao sol.

Além disso, o negro de fumo também contribui para a melhora da tração, já que ele permite que a borracha seja mais flexível, o que resulta em mais aderência em diferentes tipos de superfícies, de asfalto seco a estradas molhadas.

Curiosamente, os pneus começaram a ser fabricados de cor natural, em um tom mais claro de borracha. Mas logo os fabricantes perceberam que, ao adicionar o negro de fumo, não só aumentavam a resistência, como também otimizavam a segurança, já que os pneus pretos eram mais eficientes e duravam mais tempo.

Portanto, da próxima vez que você olhar para os pneus do seu carro, lembre-se: não é apenas uma questão de estética, mas uma escolha tecnológica para garantir maior segurança, durabilidade e desempenho.

