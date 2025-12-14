Travesseiro amarelo? Truque de 15 minutos para clarear sem estragar o tecido
Mistura simples ajuda a remover o amarelado causado por suor e oleosidade, sem danificar fibras ou deixar cheiro forte
O travesseiro amarelo é um problema comum em muitas casas. Com o uso diário, suor, oleosidade da pele e resíduos de produtos acabam se acumulando no tecido, o que provoca manchas difíceis de sair mesmo após a lavagem comum.
Embora muita gente associe o amarelado apenas à falta de limpeza, a verdade é que ele surge naturalmente com o tempo. Ainda assim, existe um truque rápido, que leva cerca de 15 minutos, capaz de clarear o travesseiro sem estragar o tecido.
Travesseiro amarelo? Truque de 15 minutos para clarear sem estragar o tecido
O método usa ingredientes simples e evita produtos agressivos como água sanitária, que pode enfraquecer as fibras e deixar o tecido áspero ou manchado.
O processo começa com uma mistura de água quente, bicarbonato de sódio e vinagre branco. Essa combinação ajuda a soltar a sujeira impregnada e neutralizar o amarelado sem danificar o travesseiro.
Basta colocar o travesseiro em uma bacia ou tanque, despejar água quente suficiente para cobrir a área amarelada e adicionar duas colheres de bicarbonato. Em seguida, acrescente um copo de vinagre branco. A reação efervescente indica que a limpeza está agindo.
Após cerca de 15 minutos de molho, esfregue levemente as áreas mais amareladas com as mãos ou uma escova macia. Depois disso, o travesseiro pode ser enxaguado e levado normalmente à lavagem.
O resultado costuma ser um tecido visivelmente mais claro e sem odores fortes.
Por que o travesseiro fica amarelo?
O amarelado não aparece de um dia para o outro. Ele é causado principalmente pelo suor noturno, oleosidade natural do corpo e resíduos de cosméticos e cremes. Com o tempo, esses elementos oxidam e alteram a cor do tecido.
Usar fronha ajuda, mas não impede totalmente o problema, já que a umidade atravessa o tecido.
Um cuidado simples que prolonga a vida do travesseiro
Evitar produtos muito fortes e apostar em limpezas periódicas ajuda a manter o travesseiro limpo por mais tempo. Além de melhorar a aparência, o cuidado reduz odores e contribui para um ambiente mais higiênico na hora de dormir.
Com um truque rápido e acessível, o travesseiro amarelo pode voltar a ter aspecto limpo sem esforço excessivo e sem risco de danificar o tecido.
