Bebê de 2 anos morre após ser atingido por fogos de artifício em Goiás

Pequeno foi levado ao hospital municipal e encaminhado ao Hugol, mas não resistiu aos graves ferimentos

Natália Sezil - 15 de dezembro de 2025

Bebê foi identificado como Gustavo Ferreira Santos, de 2 anos. Ele foi atingido por fogos de artifício e não resistiu. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um bebê, de apenas dois anos, morreu após ser atingido por fogos de artifício em São Domingos, no Nordeste goiano. O falecimento foi confirmado no domingo (14), um dia após o acidente.

No sábado (13), a criança estava com os pais. Eles seguiam para uma reza na zona rural do município quando alguém soltou os fogos de artifício.

O bebê estava dentro de um carro, mas um dos artefatos acabou entrando no veículo. A explosão atingiu o pequeno e provocou ferimentos graves.

A criança foi identificada como Gustavo Ferreira Santos. Ele foi inicialmente levado ao hospital municipal, recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Apesar dos esforços médicos, o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O suspeito de ter soltado os fogos já foi localizado pela Polícia Militar (PM), prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Civil (PC) segue investigando o caso.

