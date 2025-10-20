Conheça a cidade goiana onde os moradores quase são de outro país

Município é o que fica mais distante da capital e tem paisagens deslumbrantes, mas não é isso que explica o "fenômeno"

Natália Sezil - 20 de outubro de 2025

Gruta Terra Ronca II, na cidade de São Domingos. (Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de São Domingos)

Existe uma cidade em Goiás onde os habitantes quase moram em outro país, mas não se assuste: é tudo questão da Língua Portuguesa. O gentílico, nome que se dá a quem nasce em determinado lugar, explica.

Trata-se de São Domingos, o município onde quem nasce é chamado de dominicano. A atribuição é a mesma dada a quem é natural da República Dominicana, um país no Caribe conhecido pelas praias e resorts.

Além da curiosidade excêntrica, São Domingos tem muito a oferecer. É a cidade goiana que está mais distante da capital do estado, a 660 km, via BR-060 e BR-010, por um trajeto que corta o Distrito Federal (DF) no meio.

Antiga vila de Arraias (atualmente Tocantins), foi emancipada em 1854 e hoje abriga alguns dos cartões postais mais bonitos do Parque Estadual de Terra Ronca.

Locais como as cavernas Angélica e São Mateus, além das grutas Terra Ronca e Terra Ronca II, transformam o espaço em um prato cheio para os aventureiros e atraem turistas do mundo inteiro.

Além do turismo, os dominicanos ganham renda pela mineração de jazidas de calcário, ouro e cassiterita e ainda geram energia hidroelétrica, firmando-se como o maior polo turístico da região.

