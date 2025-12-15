Câmara de Anápolis inaugura memorial que relembra a história da cidade: “preservar o passado e fortalecer o futuro”

Celebração reuniu os três Poderes e deu destaque ao que a Casa Legislativa já conseguiu e ao que ainda busca junto à população

Natália Sezil - 15 de dezembro de 2025

Memorial da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Natália Sezil/Portal 6)

A Câmara Municipal de Anápolis inaugurou, nesta segunda-feira (15), um memorial que exibe, em fotos obtidas junto à população, momentos marcantes da Casa Legislativa.

A homenagem foi conduzida pela presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante), e reuniu nomes relevantes da história política da cidade. Na mesa diretora, os três Poderes estiverem presentes.

Além de Andreia, do vice-presidente da Casa, José Fernandes (MDB), e do prefeito Márcio Corrêa (PL), também se apresentaram os vereadores Professor Marcos (PT), Ananias Júnior (Agir), Reamilton do Autismo (Podemos), o deputado estadual Amilton Filho (MDB), a radialista e ex-deputada estadual Onaide Santillo e o juiz da Vara da Infância e Juventude de Anápolis, Carlos Limongi.

Onaide, a primeira a discursar, exaltou o projeto proposto por Andreia Rezende. Cumprimentou: “A presidente mais nova em idade que essa Casa já teve lembrou daqueles mais velhos que já fizeram história aqui”.

O prefeito Márcio aproveitou o momento para destacar que o município precisa estar no centro das discussões políticas em Goiás. “Nossa cidade tem que estar acima dos interesses partidários e pessoais. E não precisa ir muito longe, só a gente olhar no retrovisor e acompanhar a história de Anápolis”, ressaltou.

Ao longo de consecutivas falas de antigos presidentes da Câmara, foram exaltados a história da Casa e o avanço ao longo das décadas.

Já na tribuna, Andreia dedicou a fala a agradecimentos e explicou que a escolha da data não foi ao acaso: “15 de dezembro também deveria ser lembrado como um dos aniversários do município, e nada mais justo que usar esse dia, tão simbólico para a nossa cidade, para inaugurar um projeto que fala sobre origem, identidade, memória e pertencimento”.

Em poucas palavras, a presidente da Casa resumiu a missão do memorial: “Preservar o passado, fortalecer o presente e orientar o futuro”. Em entrevista ao Portal 6, a parlamentar destacou que a escolha por uma exposição se deu para honrar a população, e adiantou que o acervo também se tornará digital no futuro.

José Fernandes ressaltou à reportagem um objetivo semelhante: “Temos o dever de honrar não só esse mandato, mas a história do que foi o Poder Legislativo. É uma noite de celebração, e a gente deixa registrado parte desses momentos no visual desse memorial”.

