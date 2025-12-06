Minha história e a prova de que investir em visão nas escolas transforma o futuro

"É possível sim fazer política para transformação. Para você que vive a mesma situação que vivi: você não está sozinho, eu te enxergo!"

Andreia Rezende - 06 de dezembro de 2025

Foto de Andreia, ainda quando criança. (Foto: Arquivo Pessoal)

Na infância, tive um período de dificuldade de aprendizagem na escola. Sentia dor de cabeça de ficar a aula toda me esforçando para enxergar o quadro negro. “A Andreia conversa demais, não presta atenção na aula”, era o que diziam.

Na verdade eu prestava muita atenção e isso me deixava exausta. Um dia meus pais perceberam que eu ficava apertando os olhos para enxergar e me levaram ao oftalmo e então identificamos que eu tinha apenas 50% da equidade visual do olho esquerdo. Passei a usar óculos. Aqueles “fundos de garrafa”. Meus amigos me chamaram de “quatro olhos”, “cegueta” e de outros apelidos que faziam sucesso em uma época que a palavra “bullying” não existia.

Os primeiros meses foram horríveis. Eu tinha dificuldade de assumir que aquele acessório me fazia bem. Comecei a ter facilidade para aprender e comecei a ver a vida com mais nitidez. Ciente que não tinha outro jeito de ter uma vida mais leve, criei uma rotina: antes de sair, olhava para o espelho e me forçava a acreditar que era muito legal usar óculos. Acho que consegui passar isso, pois algumas amigas queriam muito usar óculos. Mesmo sem nenhuma recomendação.

Outro dia, realizando a entrega de óculos gratuitos do Projeto Visão Nota 10, uma iniciativa pioneira que pretende realizar exames oftalmológicos e a entrega de óculos gratuitos a todos os estudantes da rede pública de Anápolis, me lembrei da criança que fui. Ser vereadora não é fácil, mas, este foi um daqueles momentos que fizeram com que uma lágrima escorresse pelos mesmos olhos que viam pouco no passado.

O projeto é uma iniciativa do prefeito Márcio Corrêa, apoiado pelo deputado estadual Amilton Filho, que garantiu os recursos necessários para sua execução. O Visão Nota 10 é também a aplicação de um projeto de lei que aprovei na câmara e lutei para ser implementado na administração anterior, mas que só agora conseguimos tirar do papel.

Termino o artigo tendo a certeza de que o pior cego é aquele que não quer ver. É possível sim fazer política para transformação. Para você que vive a mesma situação que vivi: você não está sozinho, eu te enxergo!

