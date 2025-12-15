Cliente relata dano no cabelo após passar quase 11 horas em salão para fazer luzes
Jovem afirma que pagou R$ 660 no salão, teve cabelo danificado após luzes e situação acabou envolvendo Celso Russomanno
Um atendimento em um salão de beleza acabou ganhando grande repercussão nas redes sociais após uma cliente relatar danos no cabelo depois de um procedimento de luzes. O caso ocorreu no salão Nanibonecas e, segundo a jovem, envolveu um longo período de exposição a produto químico e um pedido de devolução do valor pago.
De acordo com o relato, a cliente entrou no salão por volta das 9h da manhã e só saiu aproximadamente às 20h. Ela afirma que o procedimento de luzes teve início por volta das 13h, permanecendo com o produto químico aplicado até o início da noite.
Produto teria ficado no cabelo por horas
Ainda segundo a jovem, a descoloração ficou no cabelo por cerca de sete horas, o que teria causado danos aos fios. Após perceber o resultado, ela solicitou o reembolso do valor de R$ 660, alegando prejuízo capilar decorrente do procedimento.
A situação ganhou novos desdobramentos quando Celso Russomanno, conhecido por atuar em casos de defesa do consumidor, foi até o local para acompanhar o caso. Após a intervenção, a profissional responsável pelo atendimento devolveu integralmente o valor cobrado.
Repercussão nas redes divide opiniões
Apesar do reembolso, o episódio passou a repercutir intensamente nas redes sociais, onde vídeos e comentários começaram a circular. Parte dos internautas tem se posicionado em defesa da cabeleireira, destacando que ela possui muitos clientes, longa experiência profissional e histórico de atendimentos positivos.
Nos comentários, usuários afirmam que procedimentos químicos envolvem riscos, especialmente em cabelos já sensibilizados, e que nem sempre o resultado depende exclusivamente do profissional. Outros defendem que o tempo de aplicação deveria ter sido melhor controlado.
Debate sobre procedimentos estéticos e responsabilidade
Casos como esse costumam gerar discussões justamente por envolver expectativas estéticas, técnicas profissionais e reações individuais do cabelo a produtos químicos. Especialistas em direito do consumidor explicam que cada situação precisa ser analisada de forma individual, levando em conta provas, orientações dadas ao cliente e protocolos adotados durante o procedimento.
