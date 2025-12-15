Cliente relata dano no cabelo após passar quase 11 horas em salão para fazer luzes

Jovem afirma que pagou R$ 660 no salão, teve cabelo danificado após luzes e situação acabou envolvendo Celso Russomanno

Gabriel Yuri Souto - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Um atendimento em um salão de beleza acabou ganhando grande repercussão nas redes sociais após uma cliente relatar danos no cabelo depois de um procedimento de luzes. O caso ocorreu no salão Nanibonecas e, segundo a jovem, envolveu um longo período de exposição a produto químico e um pedido de devolução do valor pago.

De acordo com o relato, a cliente entrou no salão por volta das 9h da manhã e só saiu aproximadamente às 20h. Ela afirma que o procedimento de luzes teve início por volta das 13h, permanecendo com o produto químico aplicado até o início da noite.

Produto teria ficado no cabelo por horas

Ainda segundo a jovem, a descoloração ficou no cabelo por cerca de sete horas, o que teria causado danos aos fios. Após perceber o resultado, ela solicitou o reembolso do valor de R$ 660, alegando prejuízo capilar decorrente do procedimento.

A situação ganhou novos desdobramentos quando Celso Russomanno, conhecido por atuar em casos de defesa do consumidor, foi até o local para acompanhar o caso. Após a intervenção, a profissional responsável pelo atendimento devolveu integralmente o valor cobrado.

Repercussão nas redes divide opiniões

Apesar do reembolso, o episódio passou a repercutir intensamente nas redes sociais, onde vídeos e comentários começaram a circular. Parte dos internautas tem se posicionado em defesa da cabeleireira, destacando que ela possui muitos clientes, longa experiência profissional e histórico de atendimentos positivos.

Nos comentários, usuários afirmam que procedimentos químicos envolvem riscos, especialmente em cabelos já sensibilizados, e que nem sempre o resultado depende exclusivamente do profissional. Outros defendem que o tempo de aplicação deveria ter sido melhor controlado.

Debate sobre procedimentos estéticos e responsabilidade

Casos como esse costumam gerar discussões justamente por envolver expectativas estéticas, técnicas profissionais e reações individuais do cabelo a produtos químicos. Especialistas em direito do consumidor explicam que cada situação precisa ser analisada de forma individual, levando em conta provas, orientações dadas ao cliente e protocolos adotados durante o procedimento.

