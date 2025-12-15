Lago “fantasma” reaparece após 100 mil anos em região extrema da Terra

Fenômeno raro transforma o ponto mais seco da América do Norte em espelho d’água e reacende discussões sobre extremos climáticos

Isabella Valverde - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/X)

Um lago temporário voltou a surgir em Badwater Basin, no Death Valley National Park, transformando um dos lugares mais secos da América do Norte. O fenômeno revive registros da Era do Gelo e chama atenção para eventos climáticos extremos na região.

O lago se forma no ponto mais baixo da América do Norte, localizado no Deserto de Mojave, na Califórnia. A área costuma ficar coberta por sal e registrar temperaturas acima de 45 °C durante o verão.

O que é o lago temporário do Death Valley

Trata-se de uma lâmina d’água rasa, com profundidade que varia de alguns centímetros a pouco mais de um metro. Diferente do antigo Lake Manly, que existiu há milhares de anos, o lago atual é sazonal e desaparece rapidamente.

Como se forma

O reaparecimento ocorre após chuvas intensas causadas por tempestades tropicais, frentes frias e rios atmosféricos. O solo salino e pouco permeável impede a infiltração da água, favorecendo o acúmulo superficial na depressão.

Fatores que influenciam a duração do lago

A permanência do lago depende principalmente de:

– Temperatura elevada, que acelera a evaporação;

– Ventos fortes, que dispersam a água;

– Novos episódios de chuva, que recarregam a bacia.

O que tanto atrai os turistas

A presença de água em um ambiente extremamente árido cria um contraste raro. O espelho-d’água reflete as montanhas ao redor e muda a experiência dos visitantes, impulsionando o turismo e a busca por registros fotográficos únicos.

Mirantes como Dante’s View permitem visualizar a extensão do lago. O acesso às margens é feito por caminhadas curtas a partir do estacionamento de Badwater Basin, quando as condições permitem.

Cuidados ao fazer visitas

Mesmo com água visível, o ambiente continua hostil. O solo salino molhado pode ser escorregadio ou lamacento, e o calor intenso exige hidratação constante, uso de calçados adequados e atenção às condições das estradas.

