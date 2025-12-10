Por que algumas regiões do Brasil registram “chuva de peixe” e o que dizem os especialistas sobre o fenômeno
Algumas cidades já relataram peixes caindo do céu durante tempestades, e a ciência explica como isso acontece
A chamada chuva de peixe aparece em diferentes regiões do Brasil e sempre viraliza quando ocorre. Embora pareça algo sobrenatural, o fenômeno tem explicação científica e envolve a força extrema de certos sistemas de vento.
Especialistas afirmam que ele não é frequente, mas surge em condições específicas que permitem que animais aquáticos sejam carregados por longas distâncias.
Como o fenômeno realmente acontece
A chuva de peixe ocorre quando tornados d’água ou redemoinhos muito fortes se formam sobre rios, lagoas ou açudes. Esses vórtices conseguem sugar pequenos animais como peixes, girinos e até sapos junto com grandes volumes de água.
- A profissão pouco conhecida que paga altos salários e ainda oferece curso do zero para formar novos profissionais por falta de mão de obra no Brasil
- A cidade de pouco mais de 65 mil habitantes que saiu do anonimato e hoje conquista o Brasil
- Chef revela o segredo de restaurante para deixar carne moída mais soltinha e com gostinho caseiro
Depois disso, o sistema de vento transporta o material por metros ou até quilômetros, liberando tudo quando perde força. O que chega ao chão parece “cair do céu”, embora tenha origem no próprio corpo d’água da região.
Ver essa foto no Instagram
Por que certos estados registram mais casos
No Brasil, o fenômeno aparece principalmente em áreas com forte aquecimento e umidade, que favorecem a formação de tempestades intensas. Regiões do Norte e Nordeste estão entre as que mais registraram episódios ao longo dos anos.
Em muitas dessas cidades, açudes e rios ficam muito próximos de áreas habitadas, o que aumenta a chance de o fenômeno ser percebido.
A diferença entre mito e explicação científica
Apesar de relatos antigos associarem o fenômeno a religiosidade ou mistério, especialistas reforçam que tudo se resume a dinâmica atmosférica. Não há “chuva espontânea” de animais.
Todos os casos documentados mostraram que os peixes estavam vivos ou recém-capturados por tornados d’água, o que confirma a origem hídrica do evento.
Além disso, estudos mostram que espécies encontradas nas ruas são exatamente as mesmas que vivem nos açudes próximos.
O que fazer quando o fenômeno ocorre
Quando cidades registram chuva de peixe, a Defesa Civil orienta que a população evite tocar nos animais sem proteção. Isso porque alguns podem estar contaminados pela água misturada com sedimentos.
Também é importante registrar o episódio, já que esses relatos ajudam meteorologistas a mapear padrões e entender melhor a dinâmica das tempestades.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!