Parceria entre Rotary e Receita Federal distribui R$ 150 mil em mercadorias apreendidas para mães de Anápolis

Entre os itens estavam cestas com produtos para gestantes, celulares, cosméticos e outros

Samuel Leão - 15 de dezembro de 2025

Parceiros do Rotary e representante da Receita Federal. (Foto: Samuel Leão)

Uma ação conjunta entre o Rotary Club Anápolis Jundiaí, unidade formada exclusivamente por mulheres, e a Receita Federal, levou cestas com itens para gestantes e mercadorias apreendidas para diversas mães e mulheres de Anápolis, na manhã desta segunda-feira (15). Os objetos apreendidos e distribuídos foram avaliados em mais de R$ 150 mil.

Começando bem a semana, o evento reuniu cerca de 40 mulheres na sede da Receita, situada no bairro Jundiaí Industrial, onde a presidente do grupo, Kerolay Rodrigues, de 32 anos, recepcionou as beneficiadas.

“Nosso intuito é trazer um pouco mais de apoio e acolhimento para mães que não tem condição de fazer um enxoval. A gente sabe que um enxoval de bebê é muito extenso, então o que a gente traz são alguns itens para compor esse enxoval, tudo preparado com muito carinho”, expressou.

Toalhas, fraldas, macacões, sabonetes e outros itens para bebês foram entregues. Kerolay ainda explicou que a seleção das participantes foi feita por assistentes sociais que atuaram na Maternidade Dr. Adalberto, identificando as mães que realmente precisam e as registrando em ordem conforme fila de espera.

Desde 2019, o projeto já alcançou mais de 1250 beneficiadas. Como o clube Rotary do Jundiaí é formado apenas por mulheres, a maioria das ações organizadas por elas é voltada para a defesa de mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Somos procurados por várias instituições que precisam dessa ajuda para a população. Essa ação do Rotary encaixou com nosso programa “Receita por Elas”, que é voltado para o dia Internacional de Eliminação da Violência Contra a Mulher, aprovado pela agência da ONU”, explicou o representante das Delegacias da Receita Federal (DRF), delegado Sérgio Ferreira.

Os itens distribuídos foram apreendidos pela Receita na região Fiscal do Centro-Oeste e no Tocantins. No total foram 900 itens distribuídos, entre celulares, cosméticos e outros.

