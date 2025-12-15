Reta final para se inscrever em processo seletivo com salários de até R$ 8 mil em Goiás

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Com prazo prestes a se encerrar nesta terça-feira (16), a Prefeitura de Acreúna segue com inscrições abertas para o processo seletivo que contempla 123 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades oferecem salários que variam de R$ 1.518 a R$ 8 mil, com cargas horárias entre 24 e 44 horas semanais, conforme a função.

Ao todo, o certame reúne vagas para monitor de acompanhamento escolar (10), professor de educação básica I (04), agente de serviços gerais de escola – ASGE (09), cozinheiro (03), analista em assuntos sociais – assistente social (01), analista em saúde – terapeuta ocupacional (01), analista em saúde – fonoaudiólogo (01), enfermeiro (03), farmacêutico (02), biomédico (02) e fisioterapeuta (01).

Há ainda oportunidades para nutricionista (02), odontopediatra (01), musicoterapeuta (01), técnico em enfermagem (35), técnico em mamografia (01), artesão (01), auxiliar de saúde bucal – ASB (02), cozinheiro (03), auxiliar de limpeza geral (05), auxiliar de serviços operacionais e obras públicas (08), artífice de obras públicas (02).

Por fim, há vagas para auxiliar de serviços gerais (06), vigia (02), auxiliar de serviços operacionais e obras públicas (06), auxiliar de serviços gerais (02), facilitador de oficinas (02), visitador do programa criança feliz (05) e educador social (02).

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na sede da Prefeitura de Acreúna, localizada na Avenida São Felipe, nº 34, no Setor Serra Dourada.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular.

Outros detalhes sobre critérios, documentação exigida e atribuições dos cargos podem ser conferidos no edital do processo seletivo.

