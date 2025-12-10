Abertas inscrições para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 8 mil

Vagas ofertadas são para candidatos de nível fundamental, médio e superior

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o mais novo processo seletivo anunciado pela Prefeitura de Acreúna, cidade localizada no Sudoeste Goiano.

As vagas ofertadas são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários variando de R$ 1.518 a R$ 8 mil, e jornadas de 24h a 44h semanais, conforme o cargo.

Confira a seguir a lista completa de funções disponíveis no certame:

  • Monitor de Acompanhamento Escolar (10)
  • Professor de Educação Básica I (04)
  • Agente de Serviços Gerais de Escola – ASGE (09)
  • Cozinheiro (03)
  • Analista em Assuntos Sociais – Assistente Social (01)
  • Analista em Saúde – Terapeuta Ocupacional (01)
  • Analista em Saúde – Fonoaudiólogo (01)
  • Enfermeiro (03)
  • Farmacêutico (02)
  • Biomédico (02)
  • Fisioterapeuta (01)
  • Nutricionista (02)
  • Odontopediatra (01)
  • Musicoterapeuta (01)
  • Técnico em Enfermagem (35)
  • Técnico em Mamografia (01)
  • Artesão (01)
  • Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (02)
  • Cozinheiro (03)
  • Auxiliar de Limpeza Geral (05)
  • Auxiliar de Serviços Operacionais e Obras Públicas (08)
  • Artífice de Obras Públicas (02)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (06)
  • Vigia (02)
  • Auxiliar de Serviços Operacionais e Obras Públicas (06)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (02)
  • Facilitador de Oficinas (02)
  • Visitador do Programa Criança Feliz (05)
  • Educador Social (02)

Para se inscrever, o interessado deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Acreúna, localizada na Avenida São Felipe, nº 34, Setor Serra Dourada.

As candidaturas serão aceitas até a próxima terça-feira (16). Os inscritos serão avaliados por meio de análise curricular.

Para mais informações a respeito do processo seletivo, leia o edital.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

