Abertas inscrições para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 8 mil
Vagas ofertadas são para candidatos de nível fundamental, médio e superior
Estão abertas as inscrições para o mais novo processo seletivo anunciado pela Prefeitura de Acreúna, cidade localizada no Sudoeste Goiano.
As vagas ofertadas são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários variando de R$ 1.518 a R$ 8 mil, e jornadas de 24h a 44h semanais, conforme o cargo.
Confira a seguir a lista completa de funções disponíveis no certame:
- Monitor de Acompanhamento Escolar (10)
- Professor de Educação Básica I (04)
- Agente de Serviços Gerais de Escola – ASGE (09)
- Cozinheiro (03)
- Analista em Assuntos Sociais – Assistente Social (01)
- Analista em Saúde – Terapeuta Ocupacional (01)
- Analista em Saúde – Fonoaudiólogo (01)
- Enfermeiro (03)
- Farmacêutico (02)
- Biomédico (02)
- Fisioterapeuta (01)
- Nutricionista (02)
- Odontopediatra (01)
- Musicoterapeuta (01)
- Técnico em Enfermagem (35)
- Técnico em Mamografia (01)
- Artesão (01)
- Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (02)
- Cozinheiro (03)
- Auxiliar de Limpeza Geral (05)
- Auxiliar de Serviços Operacionais e Obras Públicas (08)
- Artífice de Obras Públicas (02)
- Auxiliar de Serviços Gerais (06)
- Vigia (02)
- Auxiliar de Serviços Operacionais e Obras Públicas (06)
- Auxiliar de Serviços Gerais (02)
- Facilitador de Oficinas (02)
- Visitador do Programa Criança Feliz (05)
- Educador Social (02)
Para se inscrever, o interessado deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Acreúna, localizada na Avenida São Felipe, nº 34, Setor Serra Dourada.
As candidaturas serão aceitas até a próxima terça-feira (16). Os inscritos serão avaliados por meio de análise curricular.
Para mais informações a respeito do processo seletivo, leia o edital.
