Abertas inscrições para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 8 mil

Vagas ofertadas são para candidatos de nível fundamental, médio e superior

Augusto Araújo - 10 de dezembro de 2025

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o mais novo processo seletivo anunciado pela Prefeitura de Acreúna, cidade localizada no Sudoeste Goiano.

As vagas ofertadas são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários variando de R$ 1.518 a R$ 8 mil, e jornadas de 24h a 44h semanais, conforme o cargo.

Confira a seguir a lista completa de funções disponíveis no certame:

Monitor de Acompanhamento Escolar (10)

Professor de Educação Básica I (04)

Agente de Serviços Gerais de Escola – ASGE (09)

Cozinheiro (03)

Analista em Assuntos Sociais – Assistente Social (01)

Analista em Saúde – Terapeuta Ocupacional (01)

Analista em Saúde – Fonoaudiólogo (01)

Enfermeiro (03)

Farmacêutico (02)

Biomédico (02)

Fisioterapeuta (01)

Nutricionista (02)

Odontopediatra (01)

Musicoterapeuta (01)

Técnico em Enfermagem (35)

Técnico em Mamografia (01)

Artesão (01)

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (02)

Cozinheiro (03)

Auxiliar de Limpeza Geral (05)

Auxiliar de Serviços Operacionais e Obras Públicas (08)

Artífice de Obras Públicas (02)

Auxiliar de Serviços Gerais (06)

Vigia (02)

Auxiliar de Serviços Operacionais e Obras Públicas (06)

Auxiliar de Serviços Gerais (02)

Facilitador de Oficinas (02)

Visitador do Programa Criança Feliz (05)

Educador Social (02)

Para se inscrever, o interessado deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Acreúna, localizada na Avenida São Felipe, nº 34, Setor Serra Dourada.

As candidaturas serão aceitas até a próxima terça-feira (16). Os inscritos serão avaliados por meio de análise curricular.

Para mais informações a respeito do processo seletivo, leia o edital.

