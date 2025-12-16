A cidade do interior que mudou de patamar com a instalação de uma megafábrica bilionária e passou a empregar mais de 4 mil pessoas

16 de dezembro de 2025

Uma cidade do interior do Paraná vive uma transformação econômica que poucos municípios do mesmo porte experimentaram nos últimos anos. Com a chegada de uma megafábrica bilionária da Ambev, o município passou a atrair investimentos, fortalecer a economia regional e gerar mais de 4 mil empregos diretos e indiretos ao longo da cadeia produtiva.

O impacto foi tão grande que a cidade mudou de patamar, deixando de ser apenas um polo regional para se tornar referência industrial no estado.

Megafábrica da Ambev mudou o cenário local

O investimento está concentrado em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná. A Ambev construiu na cidade uma fábrica de vidro, voltada à produção de embalagens para marcas premium do grupo. O aporte ultrapassa R$ 870 milhões, um dos maiores investimentos industriais recentes no estado.

A unidade não apenas ampliou a capacidade produtiva da empresa no Brasil, como também trouxe uma nova dinâmica econômica para a região.

Geração de empregos vai além da fábrica

Embora a planta industrial gere centenas de empregos diretos, o maior impacto aparece na cadeia produtiva. A instalação da fábrica movimentou setores como construção civil, transporte, logística, serviços, comércio e fornecimento de insumos.

Somando empregos diretos, terceirizados e indiretos, o número de postos de trabalho ligados ao empreendimento ultrapassa 4 mil pessoas, segundo estimativas baseadas no impacto regional do projeto.

Economia local ganhou novo fôlego

Com a chegada da fábrica, Carambeí passou a registrar aumento na arrecadação, valorização imobiliária e maior circulação de renda. Pequenos negócios foram abertos, empresas de apoio se instalaram na região e a cidade ganhou visibilidade nacional como polo industrial.

Além disso, houve investimentos em infraestrutura urbana e viária para atender à nova demanda gerada pelo empreendimento.

Localização estratégica pesou na escolha

A escolha de Carambeí levou em conta fatores como localização estratégica, proximidade com rodovias importantes, disponibilidade de mão de obra e tradição industrial da região dos Campos Gerais.

O município também se destacou pelo apoio institucional, o que facilitou a instalação e acelerou as obras da fábrica.

Cidade entra em novo ciclo de desenvolvimento

Antes vista como uma cidade de perfil mais tradicional, Carambeí agora vive um novo ciclo de crescimento, impulsionado por indústria de alto valor agregado. A expectativa é que o efeito do investimento continue sendo sentido nos próximos anos, com novos negócios e expansão do mercado de trabalho.

O caso reforça como grandes investimentos industriais podem redefinir o futuro de cidades do interior, criando oportunidades e elevando o padrão econômico local.

