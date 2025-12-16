Ângelo Luiz retorna ao Anápolis 6 meses após saída do Galo da Comarca

Retorno aconteceu concomitantemente com a saída do atual técnico, Luiz Carlos Winck, que vai passar a comandar o Brasiliense

Samuel Leão - 16 de dezembro de 2025

Ângelo Luiz volta a ser treinador do Anápolis Futebol Clube. (Foto: Reprodução)

Ângelo Luiz, de 54 anos, ex-treinador do Galo da Comarca que foi campeão do Interior e comandou o acesso do clube à Série C, está de malas prontas para retornar ao comando do time após cerca de 6 meses fora. A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria do Anápolis, nesta terça-feira (16).

Após uma breve passagem pelo Abecat Ouvidorense, o “Figura”, como é conhecido, decidiu retornar para sua cidade natal e enfrentar mais uma temporada pelo time no qual seu histórico é de 13 vitórias, 18 empates e 6 derrotas em 37 jogos.

O retorno aconteceu concomitantemente com a saída do atual técnico, Luiz Carlos Winck, que vai passar a comandar o Brasiliense.

O Anápolis Futebol Clube comunicou que o anúncio será oficial nas próximas horas, mas ressaltou que ainda não há a previsão de um evento de relançamento do profissional.

Outas mudanças já estavam em andamento no clube também, com Caio Lucas seguindo como auxiliar técnico, Italo Júnio assumindo a vaga de gerente e Vitor Souza, que atuava como assessor de comunicação, ocupando o cargo de supervisor.

Vale lembrar que Ângelo Luiz foi demitido do clube em junho de 2025, quando enfrentava uma má fase pela Série C, somando sete empates e duas derrotas, e se postando na última posição da competição – a famosa lanterna.

