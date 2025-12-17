A árvore que todo paisagista recomenda para quem quer sombra na calçada de casa sem danificar o chão

Espécie urbana une copa ampla, raízes profundas e baixa manutenção, ideal para frente de residência

Isabella Valverde - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem sonha em ter sombra na calçada sem enfrentar rachaduras no piso, problemas com encanamento ou conflitos com a fiação encontra no oiti (Licania tomentosa) a escolha mais indicada pelos paisagistas. A árvore é uma das preferidas para áreas urbanas justamente por não levantar o chão e por se adaptar bem ao ambiente das cidades.

Por que o oiti é tão recomendado

O principal diferencial do oiti está no sistema radicular profundo, que cresce para baixo em vez de se espalhar superficialmente. Isso reduz drasticamente o risco de danos a calçadas, meio-fio e tubulações, problema comum com espécies inadequadas.

Além disso, a árvore desenvolve uma copa densa e arredondada, garantindo sombra eficiente ao longo do dia — algo muito valorizado em regiões quentes.

Tamanho ideal para áreas urbanas

O oiti atinge, em média, 8 a 12 metros de altura, um porte considerado ideal para ruas residenciais. Ele cresce de forma equilibrada, sem galhos excessivamente agressivos, e pode ser conduzido com podas leves, mantendo distância segura de fios elétricos quando bem posicionado.

Por isso, é comum vê-lo em calçadas, praças, estacionamentos e condomínios.

Manutenção simples e poucas quedas de folhas

Outro ponto favorável é a baixa manutenção. O oiti não solta grandes volumes de folhas de uma vez, o que evita sujeira excessiva na calçada. Seus frutos são pequenos e não costumam causar transtornos.

A espécie também é resistente à poluição urbana e tolera bem períodos de seca, exigindo pouca irrigação após o período de adaptação.

Como plantar sem erro na calçada

Para garantir bons resultados, especialistas recomendam abrir um canteiro adequado, com espaço suficiente para o tronco respirar e infiltração da água. Manter uma distância mínima de 1,5 metro de muros e construções ajuda no desenvolvimento saudável da árvore.

O plantio correto potencializa os benefícios do oiti e evita problemas futuros, mesmo em calçadas estreitas.

Outras opções que também funcionam

Embora o oiti seja o mais indicado, paisagistas citam outras espécies urbanas seguras, como quaresmeira, resedá e ipê-mirim, dependendo da largura da calçada e da rede elétrica local. Ainda assim, quando a prioridade é sombra sem dano ao piso, o oiti costuma liderar a lista.

Sombra, beleza e tranquilidade

Com crescimento controlado, raízes profundas e copa generosa, o oiti reúne tudo o que moradores procuram ao escolher uma árvore para a frente de casa. Não à toa, ele se tornou presença constante em projetos de arborização urbana em todo o Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!