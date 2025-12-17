A cidade mais estranha do mundo fica no Brasil, com casas ligadas por túneis subterrâneos e uma pirâmide no centro

O local mantém acesso restrito e uma aura de mistério que desperta curiosidade em quem ouve falar pela primeira vez

Cidade é uma palavra comum, mas há uma cidade no Brasil que foge completamente do que se espera de um núcleo urbano tradicional.

Logo de início, essa cidade chama atenção por reunir casas ligadas por túneis subterrâneos, construções geométricas e até uma pirâmide no centro.

Além disso, o local mantém acesso restrito e uma aura de mistério que desperta curiosidade em quem ouve falar pela primeira vez.

Onde fica e como surgiu

A cidade conhecida como Zigurats está localizada em Corguinho, no Mato Grosso do Sul.

O projeto nasceu a partir do grupo Dakila Pesquisas, que idealizou uma comunidade privada inspirada nos antigos templos sumérios.

Por isso, a cidade apresenta uma estética incomum, com formas geométricas marcantes e estruturas piramidais que remetem a civilizações antigas.

Arquitetura que foge do padrão

Diferente de qualquer outra cidade brasileira, Zigurats foi pensada para funcionar de forma integrada.

As casas se conectam por túneis subterrâneos, o que permite circulação interna sem a necessidade de deslocamento externo constante.

Além disso, a pirâmide central se destaca como o ponto mais simbólico do local, reforçando a proposta arquitetônica inspirada em modelos ancestrais e futuristas ao mesmo tempo.

Um centro de estudos pouco convencional

Mais do que moradia, a cidade funciona como um centro de estudos.

Ali, os moradores e pesquisadores se dedicam a temas como energias da Terra, fenômenos naturais e ufologia.

Dessa forma, o local atrai pessoas interessadas em conhecimentos alternativos e em interpretações fora do campo científico tradicional.

Ao mesmo tempo, essa proposta alimenta o caráter enigmático da comunidade.

Relatos e teorias que aumentam o mistério

Com o passar do tempo, surgiram relatos de luzes estranhas no céu e atividades consideradas anômalas na região.

Por isso, a cidade passou a ser associada a teorias sobre civilizações perdidas, tecnologias antigas e até possíveis contatos extraterrestres.

Embora nada disso tenha comprovação científica, essas histórias ajudam a reforçar a fama incomum do lugar.

Isolamento e acesso restrito

Outro fator que contribui para o mistério é o isolamento. A cidade fica em uma área afastada e não é aberta ao público em geral.

Consequentemente, poucas pessoas conseguem conhecer o espaço de perto, o que aumenta as especulações e a curiosidade.

Esse distanciamento também permite que a comunidade mantenha sua dinâmica própria, longe dos olhares externos.

Por que ela é considerada tão diferente

Ao reunir arquitetura incomum, túneis subterrâneos, uma pirâmide central e estudos alternativos, essa cidade se consolida como uma das mais estranhas do mundo.

Ainda que existam controvérsias e muitas perguntas sem resposta, o fato é que Zigurats ocupa um lugar único no imaginário brasileiro.

No fim das contas, essa cidade mostra que o Brasil abriga não apenas paisagens naturais surpreendentes, mas também projetos urbanos que desafiam padrões e despertam debates, curiosidade e fascínio.

