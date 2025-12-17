Aberto novo concurso público em Goiás com salários de até R$ 22 mil

Vagas serão destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior

Samuel Leão - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Catalão, no Sul de Goiás, anunciou a abertura de um novo Concurso Público destinado a preencher diversas vagas e formar cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. O certame se destaca pela ampla oferta de oportunidades e pela remuneração, que pode atingir até R$ 22.147 mensais.

As vagas abrangem diversas áreas, com foco especial na saúde, e incluem cargos como Enfermeiro, Médico em diversas especialidades (como Cardiologista e Psiquiatra), Odontólogo, Fisioterapeuta, e Psicólogo.

Há também oportunidades para Executor Administrativo, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Farmácia e Auxiliar de Serviços Gerais.

Os profissionais contratados cumprirão jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração inicial que parte de R$ 1.569,26.

Os interessados poderão se inscrever no período de 15 de janeiro a 09 de fevereiro de 2026, de forma online, por meio deste link.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 180. A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 1º de março de 2026, além de prova de títulos

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Para consultar mais detalhes acerca do certame, acesse aqui o edital.

