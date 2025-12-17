Animais que humanizam ambientes de trabalho e aprendizado

Seliane da SOS - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Samson Katt)

Por muitos anos, ambientes de trabalho e espaços escolares foram pensados apenas a partir da lógica da produtividade. Hoje, essa visão começa a se ampliar.

Instituições passam a compreender que bem-estar emocional, empatia e relações saudáveis também fazem parte de um ambiente funcional.

Nesse cenário, a presença de animais tem ganhado espaço em escolas, empresas e instituições. Mais do que uma tendência, trata-se de uma prática que contribui para a socialização, o acolhimento e o equilíbrio emocional.

Estudos na área da saúde e da educação apontam que a convivência com animais pode reduzir o estresse, melhorar a concentração e fortalecer as relações humanas.

Em Anápolis, já existem colégios e instituições que adotaram os chamados “petzinhos da casa”, integrando os animais à rotina de alunos, servidores e colaboradores. O impacto é visível: ambientes mais leves, relações mais humanas e crianças aprendendo, desde cedo, valores como cuidado, respeito e responsabilidade.

Tanto no ambiente escolar quanto no de trabalho, essa convivência favorece o desenvolvimento emocional, melhora o clima organizacional e contribui para o bem-estar coletivo.

Evidentemente, tudo isso exige responsabilidade, cuidado com os animais e respeito às pessoas.

Ao valorizar iniciativas como essas, Anápolis avança na construção de uma cidade mais sensível, consciente e humana, onde cuidar dos animais também significa cuidar das pessoas.