Caiado lidera ranking nacional de aprovação entre governadores com 80%, aponta AtlasIntel

Gestão em Goiás se destaca no cenário nacional, garantindo ao governador a maior aprovação do país e liderança entre os chefes do Executivo estadual

Danilo Boaventura - 17 de dezembro de 2025

Ronaldo Caiado (UB), governador de Goiás. (Foto: Divulgação)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), lidera o ranking nacional de aprovação entre governadores, com índice de 80%, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel.

Na sequência do levantamento aparecem Rafael Fonteles (PT), governador do Piauí, com 69% de aprovação, e Helder Barbalho (MDB), do Pará, com 66%.

A pesquisa foi realizada entre 6 de outubro e 5 de dezembro, ouvindo 200.980 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório, pelo método Atlas RDR.

A margem de erro varia entre um e quatro pontos percentuais, conforme o tamanho do estado, com nível de confiança de 95%.

Em relação à desaprovação, Caiado registra 15%, enquanto Fonteles soma 22% e Barbalho alcança 27%.

O maior índice de rejeição é do governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), com 65% de desaprovação e 25% de aprovação.

Na avaliação da gestão, 59% classificam o governo Caiado como ótimo ou bom, 33% como regular e 8% como ruim ou péssimo.

No Piauí, a gestão de Rafael Fonteles é considerada ótima ou boa por 53%, regular por 29% e ruim ou péssima por 16%, com 2% de indecisos.

Em Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) registra 53% de avaliação ótima ou boa, 21% regular, 26% ruim ou péssima e 1% não soube responder.

Caiado, Fonteles e Jorginho Mello concentram os melhores índices de avaliação positiva, enquanto Wilson Lima, Romeu Zema (Novo) e Ibaneis Rocha (MDB) aparecem entre os governadores com piores avaliações.

