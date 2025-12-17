Cercada pela maior floresta tropical do planeta, cidade brasileira vive quase sem estradas

Uma cidade gigantesca em território, mas onde mapas enganam e caminhos não seguem o desenho comum do Brasil

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Em meio à imensidão da Amazônia, Barcelos se destaca como um dos municípios mais isolados do Brasil. Localizada às margens do Rio Negro, a cerca de 400 quilômetros de Manaus, a cidade praticamente não possui ligações rodoviárias com outros centros urbanos.

O deslocamento de pessoas, mercadorias e serviços acontece quase exclusivamente por vias fluviais ou pelo transporte aéreo, realidade que impõe desafios diários, mas também contribui para a preservação de vastas áreas de floresta intacta.

Com uma extensão territorial que a coloca como o maior município do país em área, Barcelos supera, sozinha, o tamanho de alguns estados brasileiros. Ainda assim, abriga uma população estimada em cerca de 27 mil habitantes, distribuída entre a sede urbana e comunidades ribeirinhas.

Esse contraste entre território gigantesco e baixa densidade populacional reforça o caráter remoto da cidade, onde rios substituem estradas e o ritmo da vida segue o ciclo das águas.

O isolamento geográfico acabou transformando Barcelos em referência internacional em pesca esportiva, especialmente do tucunaré, espécie símbolo da região.

Todos os anos, pescadores de diferentes países visitam o município em busca de exemplares de grande porte nos rios preservados da bacia do Negro.

Além disso, o ecoturismo vem ganhando espaço, impulsionado pela biodiversidade da região, pela observação de aves e pela proximidade com o Arquipélago de Mariuá, considerado o maior arquipélago fluvial do mundo, com mais de mil ilhas.

A economia local também se apoia na extração sustentável de produtos florestais, no cultivo de frutas amazônicas e na exportação de peixes ornamentais, como o acará-disco, atividade regulamentada que gera renda sem comprometer os ecossistemas.

Ao mesmo tempo, a falta de estradas eleva o custo de vida e dificulta o acesso a serviços de saúde e educação. Mesmo assim, Barcelos segue como um retrato vivo do Brasil profundo, um lugar onde a floresta dita as regras, o rio é estrada e a preservação ambiental não é discurso, mas condição de sobrevivência.

