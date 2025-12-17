Com 170 km de extensão e 500 metros de altura, estrutura faraônica no deserto promete cidade vertical sem carros para 9 milhões de pessoas

No meio do deserto, uma obra gigantesca pode redefinir como a humanidade vai morar nas próximas décadas

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução / Youtube)

No coração do deserto da Arábia Saudita, um dos projetos urbanos mais ambiciosos da história avança cercado de expectativa e controvérsia. Batizada de The Line, a cidade faz parte do megacomplexo NEOM e propõe uma ruptura radical com o urbanismo tradicional.

Com 170 quilômetros de extensão, 500 metros de altura e apenas 200 metros de largura, a estrutura promete abrigar até 9 milhões de habitantes em um ambiente totalmente livre de carros, ruas convencionais e emissões de carbono.

Idealizada como peça-chave do plano Visão 2030, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, a cidade surge como resposta à dependência histórica do país em relação ao petróleo.

A proposta é criar um novo polo econômico global, com regras próprias, impostos reduzidos e forte apelo tecnológico para atrair empresas, talentos e investidores internacionais. A localização estratégica permitiria conexões rápidas entre Europa, Ásia e África, transformando a região em um eixo logístico e comercial de alcance mundial.

Do ponto de vista arquitetônico, The Line desafia conceitos clássicos de planejamento urbano. A cidade será organizada verticalmente, com camadas sobrepostas que concentram moradia, trabalho e lazer a poucos minutos de distância.

Sistemas de transporte ultrarrápidos e inteligência artificial prometem gerenciar fluxos, serviços públicos e consumo de energia. Para enfrentar o clima extremo do deserto, a fachada externa será totalmente espelhada, refletindo o calor, uma solução que, segundo críticos, pode gerar impactos ambientais severos, como riscos à fauna local e alterações no microclima da região.

Apesar do discurso de sustentabilidade e eficiência, o projeto também levanta questionamentos sociais e econômicos.

Especialistas alertam para os desafios de convivência em um espaço linear e altamente controlado, além do custo estimado em até US$ 1 trilhão, um dos maiores já projetados para uma única cidade.

Atualizações recentes indicam que as obras seguem em ritmo gradual, com ajustes de escopo e fases de construção sendo revistas.

Se concluída como planejado, The Line poderá entrar para a história como um marco da engenharia humana ou como um símbolo dos limites da ambição no século XXI.

Confira mais detalhes no vídeo:

