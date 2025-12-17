Entregador denuncia assalto de quase R$ 18 mil em Aparecida de Goiânia, mas acaba virando alvo da polícia

Policiais desconfiaram de relato do homem e fizeram descoberta sobre o que realmente teria ocorrido

Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um entregador de uma empresa de distribuição em Senador Canedo acabou indo parar na delegacia após denunciar um roubo de quase R$ 18 mil, em Aparecida de Goiânia. Acontece que, ao conferir os detalhes, a Polícia Militar (PM) percebeu falhas na história e que tudo não havia passado de uma artimanha do denunciante, que desviou o dinheiro da empresa.

O caso aconteceu nesta terça-feira (16) e, inicialmente, o funcionário acionou as autoridades, informando que dois indivíduos em uma motocicleta teriam lhe rendido e levado a quantia aproximada de R$ 17.936,14.

Porém, após realizar diligências, incluindo análise das câmeras de segurança nas imediações, a equipe não encontrou qualquer indício que corroborasse a história.

Diante da ausência de elementos, os policiais tornaram a conversar com a “vítima”, que cedeu e confessou que tudo não passava de uma história inventada.

Na realidade, ele contou que desviou o dinheiro da empresa para pagar outro indivíduo com quem tinha uma dívida relacionada a venda de um carro e que estava sendo extorquindo. O montante furtado já estaria nas mãos deste terceiro.

O entregador, no entanto, não revelou a identidade do homem.

Diante dos fatos narrados o funcionário foi conduzido a delegacia pela falsa comunicação de crime e ficou à disposição do Judiciário. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

