Truque para lavar a frigideira engordurada sem estragar e sem precisar fazer muito esforço

Pedro Ribeiro - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Dicas da Marta)

Lavar a frigideira costuma ser uma das tarefas mais chatas da cozinha, especialmente quando a gordura gruda e parece não sair de jeito nenhum.

Nessas horas, muita gente acaba usando força demais ou produtos abrasivos, o que pode danificar o utensílio com o tempo.

No entanto, existe um truque simples, rápido e eficiente que ajuda a resolver o problema sem esforço e sem estragar a frigideira.

O truque simples que facilita tudo

Para lavar a frigideira sem sofrimento, o processo é mais fácil do que parece.

Primeiro, coloque um pouco de detergente diretamente na frigideira ainda suja. Em seguida, adicione uma folha de papel-toalha por cima da gordura.

Depois disso, coloque um pouco de água, apenas o suficiente para umedecer o papel, e tampe a frigideira.

Com tudo no lugar, segure bem e mexa a frigideira com cuidado, fazendo movimentos circulares.

O papel-toalha age como uma esponja macia, absorvendo a gordura, enquanto o detergente ajuda a soltar a sujeira.

Dessa forma, a limpeza acontece sem esforço excessivo.

Por que esse método funciona

Esse truque funciona porque combina três fatores importantes.

O detergente quebra a gordura, o papel-toalha absorve a sujeira e a água ajuda a espalhar o produto por toda a superfície.

Assim, ao lavar a frigideira, você evita esfregar com força e reduz o risco de arranhar ou remover o revestimento.

Ideal para diferentes tipos de frigideira

Outra vantagem é que esse método pode ser usado em frigideiras antiaderentes, de cerâmica ou até nas comuns.

Justamente por não exigir palha de aço ou esponjas abrasivas, ele ajuda a preservar o material por muito mais tempo.

Além disso, o truque economiza tempo e torna a limpeza menos cansativa.

Finalização rápida e prática

Depois de mexer a frigideira por alguns segundos, basta retirar o papel-toalha, descartar e enxaguar normalmente.

Se necessário, finalize com uma esponja macia. Pronto. A frigideira fica limpa, sem gordura acumulada e sem sinais de desgaste.

Assista ao vídeo:

