Adeus, frigideira: a forma mais fácil e sem bagunça de fazer ovo frito sem óleo

Método simples vem ganhando espaço na rotina de quem busca praticidade, menos gordura e zero sujeira na cozinha

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração)

O ovo frito é um dos alimentos mais rápidos e populares do dia a dia, mas também costuma deixar gordura espalhada, cheiro pela casa e louça para lavar. Por isso, muita gente vem abandonando a frigideira e adotando uma forma mais simples de preparar o ovo, sem óleo e sem bagunça.

A alternativa chama atenção justamente por dispensar fogão, gordura e praticamente qualquer esforço.

A técnica consiste em fazer o ovo frito no micro-ondas, usando apenas um recipiente próprio e um pouco de água. O resultado é um ovo com clara cozida e gema macia, muito parecido com o preparo tradicional, mas sem respingos e sem gordura.

O preparo é direto. Basta colocar o ovo em um recipiente fundo, furar levemente a gema para evitar que estoure, adicionar um pouco de água para cobrir o fundo e levar ao micro-ondas por cerca de 1 minuto, ajustando o tempo conforme a potência do aparelho. Em poucos segundos, o ovo está pronto para consumo.

Além da praticidade, o método elimina completamente o uso de óleo, o que torna o ovo frito mais leve e adequado para quem busca reduzir gordura na alimentação. Também evita cheiro forte e sujeira no fogão, algo que pesa na rotina de quem cozinha todos os dias.

Outro ponto positivo é o controle do ponto. Com pequenos ajustes no tempo, é possível deixar a gema mais mole ou mais firme, de acordo com a preferência.

Com esse truque simples, o ovo frito deixa de ser sinônimo de bagunça na cozinha e passa a ser uma opção rápida, limpa e funcional para qualquer refeição do dia.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!