A mistura caseira com 2 ingredientes que tira qualquer mancha de gordura do fogão sem precisar esfregar

Truque simples dissolve a gordura pesada e facilita a limpeza usando itens que quase todo mundo tem em casa

Gabriel Yuri Souto - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Manchas de gordura no fogão estão entre os problemas mais comuns e incômodos da cozinha. Com o uso diário, respingos de óleo, restos de alimentos e vapor quente formam uma camada espessa que gruda na superfície e dá a sensação de que só sai com força, produtos caros ou muito esforço.

No entanto, existe uma mistura caseira simples, com apenas dois ingredientes, que ajuda a remover até a gordura mais pesada sem a necessidade de esfregar, preservando o material do fogão e poupando tempo.

O segredo do método está no fato de que ele quebra a gordura quimicamente, em vez de espalhá-la. Por isso, o resultado costuma ser visível logo na primeira aplicação.

Os dois ingredientes que fazem a diferença

A receita leva apenas detergente neutro e bicarbonato de sódio, dois produtos baratos e fáceis de encontrar. O detergente é responsável por dissolver a gordura, enquanto o bicarbonato potencializa a limpeza, ajudando a soltar a sujeira grudada sem riscar nem agredir a superfície.

Quando combinados, eles formam uma pasta eficiente e segura, capaz de atuar em manchas antigas que normalmente exigiriam muito esforço manual.

Como preparar e usar a mistura corretamente

Para preparar, basta misturar detergente neutro com bicarbonato de sódio até formar uma pasta cremosa, que não escorra ao ser aplicada. A textura correta é importante para que o produto permaneça em contato com a gordura pelo tempo necessário.

Aplique a mistura diretamente sobre as áreas engorduradas do fogão, principalmente ao redor das bocas, nos cantos e nas regiões onde a sujeira costuma se acumular. Depois disso, deixe agir por cerca de 10 a 15 minutos, sem mexer. Esse tempo permite que a gordura seja amolecida e dissolvida naturalmente.

Por que o truque dispensa o esfrega-esfrega

Durante o tempo de ação, a mistura começa a penetrar na camada de gordura endurecida. Quando você volta para finalizar a limpeza, basta passar um pano úmido ou uma esponja macia. Na maioria dos casos, a sujeira sai com facilidade, sem exigir força e sem deixar resíduos.

Em situações de gordura muito antiga ou pesada, repetir o processo uma segunda vez costuma ser suficiente para eliminar completamente a mancha, ainda assim sem esforço excessivo.

Onde o método funciona melhor

O truque funciona especialmente bem em fogões de inox, vidro e esmalte, além de laterais, tampas e grades. Por ser uma mistura suave, ele não danifica as superfícies e ajuda a manter o brilho original do eletrodoméstico.

A recomendação é apenas evitar esponjas ásperas, já que a proposta do método é justamente limpar sem riscar e sem desgaste.

Cuidados importantes ao aplicar

Apesar de eficiente, não é indicado misturar vinagre nessa receita, pois o ácido neutraliza o bicarbonato e reduz a ação da mistura. Também não é necessário usar água quente, já que o detergente cumpre bem a função de dissolver a gordura.

Em fogões mais antigos ou com acabamento sensível, vale testar a mistura em um pequeno ponto antes de aplicar em toda a área.

Economia, praticidade e menos esforço na limpeza

Além de facilitar a limpeza, essa mistura caseira representa economia e praticidade. Ela reduz a necessidade de produtos fortes, evita esforço físico excessivo e ajuda a conservar o fogão por mais tempo.

Para quem lida com gordura diariamente na cozinha, esse truque se torna um aliado simples e eficiente para manter o ambiente limpo sem complicação.

