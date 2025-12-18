Idoso é acusado de incendiar casa de vizinho após ser flagrado se masturbando em Anápolis

Envolvidos foram levados para delegacia após suspeito apresentar história diferente sobre o que ocorreu

Idoso foi acusado de ter iniciado o incêndio. (Foto: Reprodução)
Um homem, de 39 anos, denunciou ter tido a residência incendiada pelo vizinho, um idoso de 64 anos, após uma discussão na tarde desta quarta-feira (17) em Anápolis.

O caso aconteceu no bairro Vila Santa Maria de Nazareth. Conforme apurado pelo Portal 6, o dono do imóvel contou que as desavenças tiveram início ainda no período da tarde, após flagrar o suspeito, de 64 anos, se masturbando enquanto olhava a mulher do denunciante.

Após o atrito inicial, a situação permaneceu estável até de noite, quando ele afirmou que o idoso aproveitou-se do fato de uma janela dividir os dois imóveis e ateou fogo no sofá da sala.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

A PM então foi até a casa do suspeito, com este afirmando que, na hora que o fogo teve início, ele estava em uma distribuidora de bebidas.

Diante das versões destoantes, todas as partes foram encaminhadas à delegacia e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

