Prefeitura goiana lança edital para concurso com salários de até R$ 19 mil

Chances estão divididas entre cargos de nível fundamental incompleto a nível superior

Natália Sezil - 18 de dezembro de 2025

Imagem mostra candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura de Cachoeira de Goiás, no Centro do estado, lançou um edital para um concurso público que prevê salários de até R$ 19 mil.

Ao todo, são 40 vagas imediatas para cargos de nível fundamental incompleto, completo, ensino médio/técnico e superior. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e formação de cadastro de reserva.

Os salários diferem de acordo com a escolaridade e a função. Vão de R$ 1.553,32 a R$ 19.361,50, para jornadas de 30h a 40h semanais.

As inscrições abrem no dia 20 de janeiro e se estendem até o dia 20 de fevereiro. Devem ser feitas pelo site da banca organizadora, a Itame Concursos. A taxa varia entre R$ 80, R$ 100 e R$ 150.

Candidatos que desejam solicitar a isenção têm até o dia 27 de janeiro para realizar o pedido. Têm direito ao benefício quem estiver inscrito no CadÚnico e declarar que é membro de família de baixa renda.

A seleção inclui prova objetiva para todos os cargos. Dependendo da função, também são requisitos prova de aptidão física, CNH categoria “D”, prova prática, experiência profissional, curso de formação, prova de títulos ou registro no órgão profissional competente.

Confira as vagas disponíveis:

Ensino fundamental incompleto: gari (05 vagas), merendeira (01), motorista (05), operador de pá carregadeira (01), operador de patrol (01), operador de serviços gerais (01), porteiro servente (01), trabalhador braçal (05), zelador de cemitério (01).

Ensino fundamental completo: mecânico (01 vaga).

Ensino médio/técnico: agente de combate a endemias (01 vaga), auxiliar administrativo (02), auxiliar de secretaria (01), fiscal de obras e posturas (01), monitor de apoio educacional (01), técnico em enfermagem (01), técnico em informática (01), técnico em saúde bucal (01).

Ensino superior: assistente social (01 vaga), educador físico (01), enfermeiro (01), farmacêutico (01), fiscal ambiental (01), fisioterapeuta (01), médico clínico geral (01), nutricionista (01), professor P II – pedagogo (01), psicólogo (01).

Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!