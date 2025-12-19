Entre o luto e a esperança, um milagre chamado Arthur

Após um acidente inesperado ocorrido no Maranhão, garotinho sofreu graves queimaduras pelo corpo e foi no Hospital de Queimaduras de Anápolis que recebeu o tratamento que precisava

Isabella Valverde - 19 de dezembro de 2025

(Foto: Elvis Godoi)

“Meu filho é um milagre”. Mesmo muito novo, o pequeno Arthur viveu uma história marcada por luta, persistência, amor e fé. Em Imperatriz, no Maranhão, o garotinho sofreu um grave acidente doméstico dentro de casa, com várias queimaduras pelo corpo, precisando de socorro com urgência.

Sem suporte adequado para tratar a complexidade do caso na cidade onde vivia, o menino foi transferido às pressas para o Hospital de Queimaduras de Anápolis, onde poderia receber o atendimento especializado de que tanto precisava.

O acidente aconteceu no dia 22 de julho, quando o tio do garotinho acionou o botão do forno, mas não ligou o fogo e acabou esquecendo o gás aberto. Ele saiu de casa e, ao retornar, não percebeu que o ambiente estava tomado pelo gás.

Sem saber do perigo, Arthur entrou na residência, viu que o fogo não estava ligado e acendeu. Foi nesse momento que a tragédia aconteceu. Houve uma explosão e, ainda consciente, o tio saiu correndo para pedir ajuda, mas o pequeno permaneceu no local.

“Um vizinho meu, que Deus mandou ele lá, tirou o meu filho de dentro do fogo, porque nós não sabíamos que ele estava lá”, relatou, emocionada, a mãe da criança.

Em Imperatriz, Arthur recebeu os primeiros socorros e a médica indicou, de imediato, a transferência para o Hospital de Queimaduras de Anápolis, alertando a mãe de que a cidade não possuía a estrutura necessária e que o menino poderia não sobreviver.

“Ouvir isso de uma profissional, que além de médica também é mãe, é uma situação bem complicada. Principalmente pelo fato de que as queimaduras do Arthur foram profundas”, contou.

Em meio à tragédia, o tio não resistiu aos ferimentos, e a família precisou enfrentar o luto ao mesmo tempo em que lidava com o desespero pela vida do menino.

Quatro dias após a morte do ente querido, Arthur foi transferido para Anápolis em uma UTI aérea. A mãe se emocionou logo com a primeira frase que ouviu ao chegar ao hospital.

“Fomos muitíssimo bem recebidos. Inclusive, eu me lembro da primeira palavra que ouvi aqui dentro do hospital. O Dr. Rafael falou assim: ‘aqui nós não somos só profissionais, aqui nós somos família’. E realmente fomos recebidos como família”, relembrou.

Mostrando toda a sua força, o pequeno Arthur permaneceu na UTI por cerca de 30 dias e apresentou uma evolução muito positiva.

Em um depoimento emocionante, a mãe revelou que o filho precisou amputar alguns dedos do pé. No entanto, o momento de maior aflição foi quando ele precisou passar por um enxerto, já que ela não sabia como o procedimento funcionava.

Com muita luta, fé inabalável e coragem, Arthur superou cada etapa do tratamento e mostrou-se um verdadeiro herói, construindo hoje uma história emocionante e inspiradora.

“Hoje é muito gratificante poder ter meu filho no colo, apertar, abraçar, brincar e dizer o quanto eu o amo. Durante todo o processo, ele foi muito mais forte do que eu. Ele sempre me deu forças. Meu filho é um herói, meu filho é uma bênção na minha vida. Ele é meu grande milagre”, disse a mãe.

O acidente inesperado marcou para sempre a vida da família, mas também ficou como um importante alerta.

