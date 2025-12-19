IPVA zerado: Motos de até 180 cilindradas não pagarão imposto em SP a partir de 2026

Nova regra aprovada na Alesp amplia isenção do IPVA e deve beneficiar milhões de motociclistas a partir de 2026

Gabriel Yuri Souto - 19 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O IPVA zerado para motos virou realidade em São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) aprovou um projeto de lei que isenta do pagamento do IPVA todas as motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 180 cilindradas, ampliando um benefício que, inicialmente, seria restrito a veículos de menor potência.

A medida agora segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e, se confirmada, passa a valer a partir de janeiro de 2026.

IPVA zerado amplia benefício para a maioria das motos

Com a nova regra, o IPVA zerado passa a alcançar uma parcela expressiva da frota paulista. Estimativas apontam que cerca de 4,3 milhões de motocicletas se enquadram no novo limite de até 180 cc, o que representa aproximadamente 76% de todas as motos registradas no estado.

Inicialmente, o projeto previa a isenção apenas para motos de até 150 cilindradas. No entanto, durante a tramitação na Alesp, deputados ampliaram o alcance da proposta, atendendo a pedidos de categorias que utilizam a motocicleta como principal instrumento de trabalho.

Medida mira motoboys e trabalhadores de aplicativo

Segundo o governo estadual, a decisão de zerar o IPVA para motos de até 180 cilindradas busca aliviar o orçamento de quem depende do veículo para trabalhar. Motoboys, entregadores de aplicativo e profissionais autônomos estão entre os principais beneficiados, já que esse tipo de moto domina o mercado por ser mais econômica e acessível.

Além disso, o Palácio dos Bandeirantes argumenta que a renúncia fiscal será compensada pelo impacto social positivo, especialmente em um cenário de aumento do custo de vida e pressão sobre a renda das famílias.

Quando o IPVA zerado começa a valer

Apesar da aprovação na Assembleia, a isenção do IPVA ainda depende da sanção do governador. Caso o texto seja sancionado sem vetos, a nova regra passa a valer no calendário do IPVA de 2026, não gerando restituição para pagamentos feitos em anos anteriores.

Até lá, o imposto continua sendo cobrado normalmente para o exercício de 2025.

O que é o IPVA e como funciona hoje

O IPVA é um imposto estadual cobrado anualmente sobre veículos automotores, calculado com base no valor venal definido pela tabela oficial. Em São Paulo, motocicletas já pagam alíquotas menores do que carros, mas, com a nova lei, uma parte expressiva delas passará a ter isenção total do tributo.

