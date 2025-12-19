Na tentativa de adotar um filhotinho, menino de Anápolis surpreende ao viajar 400km com gato escondido
Estratégia conjunta com a avó fez Gael, de 4 anos, viralizar nas redes sociais
Em um plano quase perfeito, Gael, de 4 anos, viajou cerca de 400km com um gatinho escondido em um cobertor sem que o tio percebesse, tudo isso na intenção de convencê-lo a ficar com o pet.
Foi na conta do Instagram que Acassio Silva (@acassio_silva) publicou o vídeo do sobrinho com o animal. O registro acabou viralizando e já conta com mais de três milhões de visualizações.
Morador de Anápolis, o garoto estava em Mara Rosa, na casa da avó, quando se encantou com o filhote.
Em uma tentativa de ajudar o neto a ficar com o gato, a avó enrolou o animal em um cobertor no momento em que deixavam o município para voltar para casa. O “bichano” foi no banco de trás do carro junto ao menino, sem que o tio notasse.
Segundo contou à TV Anhanguera, Acassio notou a presença do gato somente quando pararam para almoçar, quando já estavam chegando em Anápolis. “Ele veio enrolado na coberta sem miar nada a estrada inteira”, detalhou.
Ao abrir a porta de trás do carro, para então chamar o garoto para descer, percebeu a presença inusitada.
“[Foi] quando a gente parou para almoçar, aqui do lado de Anápolis, antes de chegar. Eu abri a porta e desenrolei os dois da coberta, e estava lá o gatinho”.
Apesar da tentativa do garoto, a família foi atrás de alguém que quisesse adotar o pet. Isso por conta da rotina do tio, que não conseguiria dá-lo a devida atenção.
Uma amiga da família se colocou à disposição para ficar com o “Algodão Doce”, nome que logo foi dado ao filhote. Ela conta que já vinha pensando em adotar um animal para presentear a filha, que queria muito um bichinho.
Ao final, apesar de não ter ficado com o gato, Gael seguiu alegre por ter achado um lar para o animal, e vai continuar vendo o “Algodão Doce” sempre na casa dos amigos.
