Funcionária de Virginia Fonseca celebra carro de presente e agradece a a influenciadora: “Estou muito feliz, patroa de milhões”

Publicação destacou relação de confiança e mudanças na vida ao longo dos últimos anos

Pedro Pedro Ribeiro -
Funcionária de Virginia Fonseca celebra carro de presente e agradece a a influenciadora: “Estou muito feliz, patroa de milhões”
(Foto: Reprodução/@fran.chagas10)

A governanta de Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar um momento especial: a conquista de um carro, que, segundo ela, foi um presente de aniversário dado pela influenciadora.

Na publicação, Fran Chagas comemorou o novo veículo e aproveitou para agradecer tanto a Virginia quanto à mãe dela, Margareth Serrão, destacando a importância das duas em sua trajetória.

“Está aí meu carro. Estou muito feliz, patroa de milhões. Hoje venho agradecer à minha patroa Virginia e à Dona Margareth por essa conquista, meu carro próprio”, escreveu.

Leia também

Além do presente, Fran afirmou que o emprego possibilitou outras realizações importantes em sua vida. Segundo ela, ao longo do tempo conseguiu adquirir um apartamento, uma moto e também tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A governanta ainda destacou que tudo isso foi possível após ter sido contratada para trabalhar na casa da influenciadora, demonstrando gratidão pela oportunidade.

“Você não imagina o quanto sou grata por Deus ter colocado você e sua família no meu caminho”, afirmou.

Nos comentários da publicação, Margareth também se manifestou, parabenizando Fran pela conquista e afirmando que ela merece o reconhecimento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.