Funcionária de Virginia Fonseca celebra carro de presente e agradece a a influenciadora: “Estou muito feliz, patroa de milhões”

Publicação destacou relação de confiança e mudanças na vida ao longo dos últimos anos

Pedro Ribeiro - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@fran.chagas10)

A governanta de Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar um momento especial: a conquista de um carro, que, segundo ela, foi um presente de aniversário dado pela influenciadora.

Na publicação, Fran Chagas comemorou o novo veículo e aproveitou para agradecer tanto a Virginia quanto à mãe dela, Margareth Serrão, destacando a importância das duas em sua trajetória.

“Está aí meu carro. Estou muito feliz, patroa de milhões. Hoje venho agradecer à minha patroa Virginia e à Dona Margareth por essa conquista, meu carro próprio”, escreveu.

Além do presente, Fran afirmou que o emprego possibilitou outras realizações importantes em sua vida. Segundo ela, ao longo do tempo conseguiu adquirir um apartamento, uma moto e também tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A governanta ainda destacou que tudo isso foi possível após ter sido contratada para trabalhar na casa da influenciadora, demonstrando gratidão pela oportunidade.

“Você não imagina o quanto sou grata por Deus ter colocado você e sua família no meu caminho”, afirmou.

Nos comentários da publicação, Margareth também se manifestou, parabenizando Fran pela conquista e afirmando que ela merece o reconhecimento.

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