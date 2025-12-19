Rodovia de Goiás é eleita uma das 10 melhores do Brasil; veja o ranking

Classificação veio de pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes

Paulo Roberto Belém - 19 de dezembro de 2025

Rodovia BR-050 em Goiás. Foto: Eco050

Você que está acostumando a percorrer as rodovias goianas pode até ter aquela que considera melhor. Mas, será que é a mesma que Confederação Nacional dos Transportes (CNT) apresentou, que contém uma específica no ranking das 10 melhores do Brasil?

Se chutou ser a BR-050, no trecho entre as cidades de Cristalina e Cumari, Leste goiano, acertou. A CNT apontou ela em 10º lugar como resultado de uma pesquisa da entidade divulgada nesta quarta-feira (17).

Além de citar as melhores, o levantamento mostra que as condições das estradas brasileiras apresentaram melhora em relação a 2023, com avanço nos trechos avaliados como bons e ótimos.

Para chegar ao resultado, a pesquisa, que está em sua 30ª edição, analisou 114.197 quilômetros de rodovias pavimentadas em todas as regiões do país.

De acordo com o estudo, 38% da malha rodoviária (43.301 km) foi classificada como ótima ou boa, contra 33% no ano anterior. Já os trechos considerados ruins ou péssimos caíram de 26,6% para 19,1%.

Entre os 10 trechos mais bem avaliados, a única representante de Goiás aparece ao lado de rodovias de São Paulo e Minas Gerais, estados que concentram a maior parte do ranking,

Confira a lista:

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares (SP)

Trecho: Presidente Epitácio – Ourinhos | Concedida RJ-124 – Via Lagos (SP)

Trecho: Rio Bonito – São Pedro da Aldeia | Concedida SP-348 – Rodovia dos Bandeirantes (SP)

Trecho: Cordeirópolis – São Paulo | Concedida SP-225 – Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP)

Trecho: Itirapina – Santa Cruz do Rio Pardo | Concedida SP-320 – Rodovia Euclides da Cunha (SP)

Trecho: Rubinéia – Mirassol | Gestão pública BR-050 – Antiga Anhanguera (MG)

Trecho: Araguari – Delta | Concedida SP-070 – Ayrton Senna / Carvalho Pinto (SP)

Trecho: Taubaté – Guarulhos | Concedida SP-021 – Rodoanel Mário Covas (SP)

Trecho: Arujá – São Paulo | Concedida SP-270 – Rodovia Raposo Tavares (SP)

Trecho: São Paulo – Itapetininga | Concedida BR-050 – Antiga Anhanguera (GO)

Trecho: Cristalina – Cumari | Concedida

