Suspeito de ataque a universidade foi identificado após post no Reddit

Folhapress - 19 de dezembro de 2025

Ataque a tiros matou dois estudantes na Universidade Brown. (Foto: Captura de Tela/Youtube/UOL)

Informações de uma única pessoa foram cruciais para que a polícia identificasse Claudio Neves-Valente, 48, acusado pelo ataque à Universidade de Brown e também pela morte de um professor do MIT. Suspeito foi encontrado morto hoje.

Um informante, identificado apenas como “John”, está sendo aclamado pela polícia como peça-chave para solução do caso. Desde o tiroteio, no dia 13, os policiais buscavam por pistas que levassem à prisão do atirador. O FBI chegou a oferecer uma recompensa de até US$ 50 mil (cerca de R$ 273.120) por evidências relevantes sobre ele.

Uma mensagem na rede social Reddit teria sido o início de tudo. Segundo a agência Associated Press, John cruzou por acaso pelo caminho de Claudio diversas vezes antes do ataque, e gravou seu rosto mesmo sem conhecê-lo por ter achado seu comportamento suspeito.

Enquanto a polícia divulgava imagens captadas pelas câmeras de segurança do homem, John publicou em um fórum do Reddit que o reconhecia. Ele escreveu sugerindo que a polícia investigasse um Nissan cinza, que seria possivelmente alugado. “Era esse o carro que ele estava dirigindo. Estava estacionado em frente ao pequeno barracão atrás da Sociedade Histórica de Rhode Island, no lado da Rua Cooke”, dizia uma parte do comentário.

Horas antes do tiroteio, John viu Claudio dentro do banheiro do prédio de engenharia da instituição. Ele achou as roupas do suspeito inadequadas e impróprias para o clima, o que já chamou sua atenção. Depois, ele o encontrou do lado de fora, a poucos quarteirões do prédio indo em direção ao Nissan.

Marcelo, ao ver John, teria se virado repentinamente, não entrou no veículo e começou a andar em uma espécie de fuga. “Quando recuou, trancou o carro novamente. Achei estranho, então, quando ele deu a volta no quarteirão, me aproximei do carro e foi aí que vi a placa da Flórida”, relatou o informante na publicação.

Em certo momento, John decidiu confrontá-lo. “Seu carro está lá atrás, por que você está dando voltas no quarteirão?”, questionou. O atirador teria respondido que não o conhecia de nenhum lugar e perguntou por que estava sendo importunado, segundo informações da Associated Press. John percebeu ainda um sotaque na voz do criminoso e pensou que ele fosse hispânico.

Os usuários do Reddit aconselharam John a dar seu depoimento ao FBI após o post, até então a polícia ainda enfrentava dificuldade para encontrar evidências válidas. O relato dado por ele às autoridades foi cruzado com a informação de um funcionário da universidade, que contou ter visto o mesmo carro no entorno do local. Os policiais também encontraram câmeras de segurança que mostraram o automóvel.

Com a identificação do carro, foi possível saber quem era o homem que tinha feito o aluguel e traçar seus últimos passos até o crime. Segundo a CNN de Portugal, de onde o suspeito é, os investigadores pediram para a Universidade de Brown pesquisá-los nos registros, que indicaram que ele era um antigo aluno sem qualquer vínculo ativo atualmente.

Até o momento, não se sabe se ele receberá a recompensa do FBI. Ted Docks, agente especial encarregado do FBI, disse que era possível quando questionado por repórteres locais. “Seria lógico pensar que, sem dúvida, esse indivíduo teria direito a isso”, disse ele.

O ataque aconteceu em um prédio do campus de Providence, em Rhode Island, no sábado. Um homem invadiu o local, abriu fogo e fugiu em seguida. Um suspeito chegou a ser detido no domingo, mas foi liberado por falta de provas.

Dois estudantes mortos foram identificados: Ella Cook, vice-presidente da associação republicana da Universidade Brown, e o Mukhammad Aziz Umurzokov, do Uzbequistão, que sonhava em se tornar neurocirurgião. Além deles, nove ficaram feridos.

O corpo de Neves-Valente foi encontrado hoje em um depósito no estado de New Hampshire, ao lado de duas armas de fogo. Oscar Perez, chefe do Departamento de Polícia de Providence, no estado de Rhode Island, informou que ele tirou sua própria vida durante a noite.

Claudio também está sendo acusado pela morte de um professor português do MIT. Nuno Loureiro, 47, que dava aulas de Ciência Nuclear, Engenharia e Física no MIT desde 2016, foi encontrado morto após ser baleado na noite de segunda-feira em sua residência.

Polícia continua com a investigação. As autoridades não fizeram comentários sobre as motivações dos ataques, que afetaram duas das principais universidades dos Estados Unidos.

Enquanto isso, a Universidade Brown enfrenta questionamentos, inclusive de Donald Trump, sobre a segurança no campus. As críticas vieram depois que foi revelado que nenhuma de suas 1.200 câmeras de segurança estava conectada ao sistema de vigilância da polícia. O presidente chegou a publicar na TruthSocial que não acreditava também que pudesse haver tantas poucas câmeras no local.