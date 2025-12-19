Vídeo flagra furto de roupas em loja de Anápolis e estabelecimento dispara: “Estamos de olho”

Portal 6 teve acesso às imagens que mostram ação de mulher grávida no interior do local, que fica na região Norte da cidade

Paulo Roberto Belém - 19 de dezembro de 2025

Imagens são do dia 08 de dezembro. (Foto: Reprodução)

Imagens do circuito interno de segurança de uma loja de departamentos, localizada na região Norte de Anápolis, exibem uma mulher furtando peças de roupa, enquanto supostamente se passa por cliente.

O Portal 6 teve acesso exclusivo ao registro. Segundo uma fonte ligada às Lojas Melk, que preferiu não se identificar, é do último dia 08 de dezembro.

Nas imagens, é possível ver uma gestante rodeando uma das araras onde estavam expostas peças do vestuário. Ela dá a volta no objeto e esconde o que pegou na bolsa que carregava.

A fonte disse que a mulher subtraiu peças de camiseta masculina e infantil.

Ela complementou que ainda não procurou a Polícia Militar (PM) para apresentar as cenas, mas que o intuito da divulgação é fazer um alerta. “Estamos de olho”, disse.

Enquanto isso, afirmou que reforçou a segurança na loja para evitar novos furtos, citando recorrência. “Várias outras pessoas já roubaram também, e está acontecendo frequentemente”, encerrou.

