Vídeo flagra furto de roupas em loja de Anápolis e estabelecimento dispara: “Estamos de olho”

Portal 6 teve acesso às imagens que mostram ação de mulher grávida no interior do local, que fica na região Norte da cidade

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Vídeo flagra furto em loja
Imagens são do dia 08 de dezembro. (Foto: Reprodução)

Imagens do circuito interno de segurança de uma loja de departamentos, localizada na região Norte de Anápolis, exibem uma mulher furtando peças de roupa, enquanto supostamente se passa por cliente.

O Portal 6 teve acesso exclusivo ao registro. Segundo uma fonte ligada às Lojas Melk, que preferiu não se identificar, é do último dia 08 de dezembro.

Nas imagens, é possível ver uma gestante rodeando uma das araras onde estavam expostas peças do vestuário. Ela dá a volta no objeto e esconde o que pegou na bolsa que carregava.

Leia também

A fonte disse que a mulher subtraiu peças de camiseta masculina e infantil.

Ela complementou que ainda não procurou a Polícia Militar (PM) para apresentar as cenas, mas que o intuito da divulgação é fazer um alerta. “Estamos de olho”, disse.

Enquanto isso, afirmou que reforçou a segurança na loja para evitar novos furtos, citando recorrência. “Várias outras pessoas já roubaram também, e está acontecendo frequentemente”, encerrou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias