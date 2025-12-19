Vídeo flagra furto de roupas em loja de Anápolis e estabelecimento dispara: “Estamos de olho”
Portal 6 teve acesso às imagens que mostram ação de mulher grávida no interior do local, que fica na região Norte da cidade
Imagens do circuito interno de segurança de uma loja de departamentos, localizada na região Norte de Anápolis, exibem uma mulher furtando peças de roupa, enquanto supostamente se passa por cliente.
O Portal 6 teve acesso exclusivo ao registro. Segundo uma fonte ligada às Lojas Melk, que preferiu não se identificar, é do último dia 08 de dezembro.
Nas imagens, é possível ver uma gestante rodeando uma das araras onde estavam expostas peças do vestuário. Ela dá a volta no objeto e esconde o que pegou na bolsa que carregava.
A fonte disse que a mulher subtraiu peças de camiseta masculina e infantil.
Ela complementou que ainda não procurou a Polícia Militar (PM) para apresentar as cenas, mas que o intuito da divulgação é fazer um alerta. “Estamos de olho”, disse.
Enquanto isso, afirmou que reforçou a segurança na loja para evitar novos furtos, citando recorrência. “Várias outras pessoas já roubaram também, e está acontecendo frequentemente”, encerrou.
