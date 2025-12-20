Carro capota durante a madrugada em Anápolis e motorista some do local
Autoridades devem investigar caso para identificar quem conduzia automóvel, o que causou capotamento e motivo da fuga
Um acidente de trânsito envolvendo o capotamento de um veículo foi registrado na madrugada deste sábado (20), no bairro Jardim Bandeirante, em Anápolis.
A ocorrência aconteceu por volta das 5h15, nas proximidades de um restaurante localizado na Rua Itália.
Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente, mas o condutor do veículo não estava no local no momento da chegada das equipes de socorristas.
Um caminhão-guincho foi acionado para remover o carro, que ficou caído de cabeça para baixo.
O caso agora deve ser investigado pelas autoridades competentes, para identificar quem conduzia o automóvel, o que causou o capotamento e por qual motivo ele deixou a região do ocorrido.
