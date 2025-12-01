Mulher é ejetada para fora de carro e morre após capotamento em Morrinhos

Motorista do veículo foi socorrido por bombeiros e encaminhado ao hospital, onde permanece internado

Da Redação - 01 de dezembro de 2025

Mulher morreu após carro capotar em estrada de Morrinhos. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 47 anos morreu e um homem, de 46, ficou ferido após um capotamento na zona rural de Morrinhos, na tarde de domingo (30).

Informações preliminares apontam que o veículo capotou enquanto passava por uma estrada de terra.

Após serem acionados, os bombeiros encontraram a mulher ejetada para fora do carro, com diversas fraturas pelo corpo e já sem sinais vitais.

O homem, por outro lado, foi encontrado caminhando, consciente, sem apresentar sinais evidentes de embriaguez, mas com ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao hospital, onde permanece internado.

O caso foi registrado em uma delegacia de Morrinhos e a equipe de Polícia Civil (PC) local dará continuidade às investigações.

