Vídeo flagra homem tentando invadir prédio em Goiânia e danificando sistema de segurança

Suspeito, que causou prejuízos ao condomínio, ainda não foi identificado

Augusto Araújo - 20 de dezembro de 2025

Suspeito foi filmado por câmera de monitoramento. (Foto: Reprodução)

Uma tentativa de invasão a um prédio no Setor Oeste, em Goiânia, terminou com dano ao sistema de segurança do prédio e foi totalmente registrada por câmeras de monitoramento.

O caso ocorreu na madrugada do dia 11 de dezembro, por volta das 1h46, em um edifício localizado na Avenida Portugal.

Conforme as imagens, é possível ver um indivíduo, ainda não identificado, tentando arrombar a porta de entrada do condomínio.

Sem conseguir acessar o interior do prédio, o homem danificou o sensor de leitura facial utilizado para controle de entrada dos moradores.

A ação gerou prejuízos e transtornos ao condomínio.

Segundo relato feito à Polícia Militar pela síndica do condomínio, o dano ao sensor obrigou o prédio a operar com entrada manual por aproximadamente oito dias, até a substituição do equipamento, o que causou desgaste e insegurança aos moradores.

A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (19) por uma equipe do 38º Batalhão da Polícia Militar, que realizou patrulhamento na região após o atendimento, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi enquadrado como furto e dano, conforme os artigos 155 e 163 do Código Penal.

As imagens do circuito interno de segurança devem ser analisadas para tentar identificar o autor do crime.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!