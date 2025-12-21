Autoridades alertam para novo vírus altamente contagioso que pode circular neste verão

Variante H3N2 da influenza preocupa pela alta transmissibilidade e pela capacidade de provocar surtos fora do período tradicional do inverno

Gabriel Yuri Souto - 21 de dezembro de 2025

Nova variante do vírus pode ser muito contagiosa (Foto: Reprodução)

Autoridades de saúde estão em alerta para a possível circulação do vírus Influenza A (H3N2) durante o verão. Embora a gripe seja mais comum nos meses frios, especialistas explicam que essa variante tem mostrado comportamento diferente, com registros de surtos também em períodos mais quentes.

O H3N2 é uma das cepas do vírus da influenza e já foi responsável por ondas intensas de gripe em anos anteriores. A principal preocupação está na alta capacidade de transmissão, que facilita a disseminação em ambientes fechados, locais com grande circulação de pessoas e eventos típicos do verão.

Segundo especialistas, o vírus se espalha principalmente por gotículas respiratórias, liberadas ao falar, tossir ou espirrar. O contato com superfícies contaminadas também pode contribuir para a infecção, especialmente quando não há higienização adequada das mãos.

Os sintomas mais comuns incluem febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, cansaço intenso, tosse, dor de garganta e coriza. Em idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, o quadro pode evoluir para complicações respiratórias mais graves.

Um dos fatores que acendem o alerta é a queda na adesão às medidas de prevenção observada após a pandemia. Ambientes lotados, viagens frequentes e menor uso de máscaras favorecem a circulação do vírus, mesmo fora da estação tradicional da gripe.

Autoridades reforçam a importância da vacinação contra a gripe, que inclui proteção contra o H3N2. A imunização segue sendo a principal forma de reduzir casos graves, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Além da vacina, medidas simples continuam sendo recomendadas. Lavar as mãos com frequência, evitar contato próximo com pessoas doentes e procurar atendimento médico ao surgirem sintomas ajudam a conter a disseminação.

A orientação é que a população fique atenta aos sinais e não subestime sintomas gripais durante o verão. O monitoramento do H3N2 segue ativo, e novas recomendações podem ser divulgadas conforme o avanço da circulação do vírus.

