Donas de casa têm direitos garantidos por lei para se aposentar

Mesmo sem vínculo formal de emprego, mulheres que se dedicam ao trabalho doméstico podem contribuir para a Previdência Social e garantir aposentadoria e outros benefícios

Pedro Ribeiro - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Muitas donas de casa acreditam que não têm direito à aposentadoria por não exercerem atividade remunerada. A legislação previdenciária brasileira, no entanto, permite que esse grupo contribua para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e tenha acesso aos mesmos benefícios oferecidos a outros segurados.

A lei reconhece que o trabalho doméstico, embora não remunerado, faz parte da dinâmica social e econômica. Por isso, donas de casa podem se inscrever como seguradas facultativas e realizar contribuições mensais à Previdência Social.

Como funciona a aposentadoria

Existem duas formas principais de contribuição. A primeira é a alíquota de 20%, calculada sobre um valor escolhido entre o salário mínimo e o teto do INSS.

Essa modalidade garante acesso à aposentadoria por idade e, conforme as regras vigentes, também pode contar para outros tipos de benefícios.

A segunda opção é a contribuição reduzida de 5% do salário mínimo. Essa modalidade é destinada a donas de casa de baixa renda que não possuem renda própria e estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com informações atualizadas.

No caso da contribuição de 5%, a aposentadoria ocorre por idade. Atualmente, a regra prevê idade mínima de 62 anos para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição ao INSS.

Para começar a contribuir, a dona de casa precisa fazer a inscrição no INSS, o que pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS. Após o cadastro, os pagamentos mensais são realizados por meio da Guia da Previdência Social (GPS).

Manter as contribuições em dia é fundamental para garantir o direito aos benefícios. Além da aposentadoria, a segurada facultativa pode ter acesso a auxílio-doença e salário-maternidade, desde que cumpra os requisitos legais.

A legislação deixa claro que donas de casa têm, sim, direitos previdenciários. Com planejamento e informação, é possível transformar anos de dedicação ao lar em segurança financeira no futuro.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!