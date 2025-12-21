Pessoas nascidas entre 1950 e 1970 vivem um “ápice” de bem-estar emocional, segundo estudo

Pesquisadores começaram a olhar com mais atenção para como as pessoas amadurecem emocionalmente ao longo dos anos

Pedro Ribeiro - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

As pessoas nascidas entre 1950 e 1970 estão vivendo um momento especial da vida, marcado por mais equilíbrio emocional, decisões mais conscientes e relações sociais mais estáveis.

Segundo diferentes estudos recentes, esse grupo etário alcança um verdadeiro pico de bem-estar emocional justamente em uma fase que muitos ainda associam, de forma equivocada, apenas ao envelhecimento.

Enquanto boa parte das análises atuais se concentra nas gerações mais jovens, pesquisadores começaram a olhar com mais atenção para como as pessoas amadurecem emocionalmente ao longo dos anos.

E os resultados chamam a atenção, principalmente quando colocados em contraste com o cenário vivido por jovens adultos hoje.

Um contraste entre gerações

Durante anos, especialistas analisaram como o excesso de estímulos, telas e informações afeta as gerações mais novas.

Pessoas que cresceram cercadas por tecnologia, redes sociais e entretenimento constante lidam com desafios específicos, como menor tolerância à frustração, dificuldade de concentração e níveis elevados de ansiedade.

Em contrapartida, as pessoas que hoje têm entre 50 e 70 anos se desenvolveram em um contexto bem diferente.

Houve menos estímulos externos, mais espaço para o tédio criativo e um ritmo de vida menos acelerado.

Isso, ao longo do tempo, ajudou a formar habilidades emocionais mais sólidas.

O que muda com o avanço da idade

Com os anos, as pessoas tendem a agir de forma mais reflexiva.

Estudos em psicologia mostram que decisões passam a ser tomadas com menos impulsividade e mais calma.

Esse processo não acontece por acaso. Ele surge da experiência acumulada, do autoconhecimento e da capacidade de relativizar problemas.

De acordo com pesquisas citadas por veículos especializados, a faixa entre 60 e 70 anos representa um auge de bem-estar emocional e competência social.

Nesse período, muitas pessoas se sentem mais seguras de quem são e menos pressionadas pelas expectativas externas.

Os traços de personalidade que evoluem com o tempo

Pesquisadores costumam analisar a personalidade a partir de cinco grandes domínios: extroversão, amabilidade, consciência, neuroticismo e abertura.

Estudos mostram que, com o passar dos anos, vários desses traços evoluem de forma positiva.

A amabilidade tende a aumentar, assim como a abertura para novas ideias e experiências.

Ao mesmo tempo, o neuroticismo diminui de forma significativa.

Como resultado, as pessoas passam a lidar melhor com o estresse e ganham mais estabilidade emocional no dia a dia.

Autonomia e proteção emocional após os 60

Outro ponto importante envolve a autonomia.

Pesquisas com pessoas acima dos 70 anos indicam que muitas já internalizaram normas de envelhecimento ativo.

Isso significa mais independência emocional e menor dependência da aprovação alheia.

Esse fator funciona como uma proteção psicológica poderosa.

As pessoas passam a se importar menos com julgamentos externos e mais com o que realmente faz sentido para sua própria vida.

Juventude mais conectada, porém mais pressionada

Enquanto isso, dados recentes apontam um cenário preocupante entre jovens adultos.

Altos níveis de estresse, ansiedade e depressão se tornaram comuns, especialmente entre pessoas de 18 a 24 anos.

Em alguns levantamentos, até 85% relatam algum tipo de sofrimento emocional.

Por outro lado, pessoas acima de 65 anos demonstram maior estabilidade mental.

Especialistas atribuem esse fator à chamada resiliência relacional, que faz com que o bem-estar dependa menos da opinião dos outros e mais de relações profundas e consolidadas.

Um novo olhar sobre o envelhecimento

Esses estudos ajudam a quebrar a ideia de que o bem-estar emocional está ligado apenas à juventude.

Pelo contrário. Para muitas pessoas, o tempo traz clareza, equilíbrio e uma forma mais leve de viver.

Assim, entender esse processo não só valoriza quem já chegou a essa fase, como também oferece pistas importantes para quem ainda está construindo seu caminho emocional.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!