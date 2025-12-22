A palavra do português que desafia a tradução em outros idiomas

Termo reúne memória, afeto e tempo emocional, tornando-se um dos maiores desafios da tradução intercultural

Isabella Valverde - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Imagens USP)

Há palavras que dizem mais do que parecem. Algumas carregam histórias, afetos e experiências coletivas tão densas que resistem a qualquer tentativa de equivalência direta. No português, poucas expressões despertam tanta curiosidade — e frustração entre tradutores — quanto saudade.

Para quem aprende a língua, a palavra costuma surgir acompanhada de longas explicações. Não basta dizer que é “sentir falta”. Saudade envolve tempo, memória e emoção de forma simultânea, como se o passado continuasse presente e, ao mesmo tempo, distante. É esse cruzamento de sentidos que torna o termo quase intraduzível.

Em linhas gerais, saudade descreve o sentimento provocado pela ausência de alguém, de um lugar ou de uma experiência marcante. Mas não se trata apenas de ausência. Há afeto, lembrança, desejo e, muitas vezes, a expectativa — real ou imaginada — de reencontro. Por isso, a palavra pode causar tanto conforto quanto aperto no peito, unindo dor e ternura em uma mesma sensação.

Do ponto de vista histórico, linguistas apontam que o termo se desenvolveu a partir do latim vulgar solitas, associado à ideia de solidão e hábito. Ao longo dos séculos, a palavra foi se transformando até chegar à forma atual, preservando a noção de uma falta que não se apaga, mas passa a acompanhar quem sente, quase como uma presença invisível.

Mais do que um vocábulo, saudade ganhou status simbólico nas culturas de língua portuguesa. Em Portugal, aparece como elemento central do fado; no Brasil, atravessa gêneros musicais, literatura e o discurso cotidiano. É uma palavra que ajuda a explicar o modo como muitos falantes se relacionam com o passado, com as pessoas e com os lugares que marcaram suas trajetórias.

Instituições como o Instituto Camões destacam a saudade como exemplo de como a língua concentra experiências históricas e emocionais, especialmente em contextos de migração. Para quem vive fora do país de origem, o termo passa a nomear não só a distância física, mas também a ligação afetiva com costumes, rotinas e identidades deixadas para trás.

Ainda assim, a experiência da saudade não é única. Para alguns, ela nasce de perdas definitivas; para outros, da separação temporária. Há quem a veja como um espaço de elaboração emocional, capaz de fortalecer vínculos e dar sentido à memória, enquanto outros a associam à melancolia e ao sofrimento prolongado. Estudos em psicologia e filosofia mostram que seu impacto depende das narrativas que cada pessoa constrói sobre o que perdeu — ou acredita ter perdido.

Quando o português encontra outras línguas, o desafio se torna evidente. Existem palavras próximas, mas nenhuma que concentre todos os seus significados. Em inglês, longing e missing captam o desejo ou a falta, mas fragmentam o sentimento.

O francês alterna entre manque e nostalgie, separando carência e lembrança. No espanhol, añoranza e morriña se aproximam, sobretudo no vínculo com a terra natal, mas ainda são mais delimitadas. O alemão Sehnsucht expressa um anseio profundo, nem sempre ligado a uma memória concreta. Já o japonês natsukashii privilegia o prazer da lembrança, com menos espaço para a dor da ausência.

Por isso, em textos acadêmicos e traduções literárias, a solução mais comum é manter saudade em português, acompanhada de notas explicativas. Não se trata apenas de uma lacuna vocabular, mas de um limite cultural: certas palavras existem porque certos modos de sentir também existem.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!