6 palavras que são novas no português e muitos brasileiros ainda nem conhecem

Conhecer essas expressões facilita a comunicação e ajuda a entender melhor o mundo atual

Pedro Ribeiro - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

As novas palavras surgem o tempo todo no português, principalmente por causa da tecnologia, do trabalho e da cultura digital.

Muitas delas já aparecem em notícias, séries, redes sociais e conversas do dia a dia, mas ainda soam estranhas para boa parte dos brasileiros.

Ainda assim, entender esses termos ajuda a acompanhar melhor o mundo atual e evita aquela sensação de estar sempre “por fora”.

Além disso, a língua não é algo parado. Pelo contrário. Ela se adapta à realidade, cria expressões e incorpora significados novos conforme a sociedade muda.

Por isso, conhecer novas palavras também é uma forma de entender melhor o tempo em que vivemos.

1. Metaverso

O metaverso é um mundo virtual onde pessoas interagem, trabalham, estudam e se divertem por meio de tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada.

Nesse ambiente, é possível criar avatares e explorar espaços digitais que simulam a vida real.

O termo vem do grego meta, que significa além, junto da palavra universo.

Não à toa, aparece cada vez mais quando o assunto é tecnologia e futuro.

2. Mocumentário

Mocumentário é um tipo de falso documentário criado para parecer real, mas com objetivo de humor ou crítica.

Ele usa linguagem séria, entrevistas e estilo documental para enganar ou divertir o espectador.

A palavra vem do inglês mockumentary, união de mock, que significa falso, com documentary. Hoje, esse formato é comum em filmes e séries.

3. Uberização

A uberização se refere a um modelo de trabalho mediado por plataformas digitais, conectando prestadores de serviço e consumidores.

O termo surgiu a partir do nome da empresa Uber e passou a representar uma mudança maior nas relações de trabalho.

Por isso, é frequentemente usado em debates sobre economia, direitos trabalhistas e tecnologia.

4. Disania

Disania define a dificuldade extrema de sair da cama pela manhã, mesmo após uma noite de sono.

Embora ainda pouco conhecida, a palavra tem aparecido com mais frequência em conversas sobre saúde mental e rotina.

Ela ajuda a nomear uma sensação comum, mas que antes não tinha um termo específico no português.

5. Terrir

Terrir é a mistura de terror com humor.

O termo é usado para classificar filmes, séries ou obras que provocam medo e riso ao mesmo tempo.

Embora pareça informal, já é bastante utilizado por críticos e pelo público.

Assim, virou uma forma prática de definir esse tipo de narrativa híbrida.

6. Pejotização

Pejotização é a prática de contratar trabalhadores como pessoa jurídica, em vez de vínculo formal como empregado.

A palavra surgiu para explicar uma realidade cada vez mais comum no mercado de trabalho.

Por isso, aparece com frequência em reportagens, análises econômicas e discussões sobre direitos.

