Adeus às cortinas tradicionais: painéis japoneses viram a nova tendência elegante e moderna para 2026
Inspirados no design oriental, os painéis japoneses ganham espaço por unir elegância, funcionalidade e visual contemporâneo
As cortinas tradicionais, com muito tecido e volume, estão perdendo espaço na decoração moderna.
A aposta para 2026 são os painéis japoneses, solução que vem conquistando arquitetos e designers de interiores.
Inspirados nas portas deslizantes orientais, os painéis japoneses são formados por placas de tecido que correm sobre trilhos.
O resultado é um visual limpo, sofisticado e alinhado ao estilo minimalista que domina os projetos atuais.
Um dos principais atrativos está na organização visual
Diferente das cortinas convencionais, os painéis não criam excesso de dobras nem poluição estética no ambiente.
Além do design, a funcionalidade também pesa
Os painéis permitem controlar a entrada de luz de forma gradual, garantindo privacidade sem escurecer totalmente o espaço.
Outra vantagem é a versatilidade
Eles podem ser usados em janelas grandes, portas de vidro, varandas integradas e até como divisórias de ambientes.
Os tecidos variam entre translúcidos, telas solares e materiais mais encorpados.
Isso permite adaptar o painel japonês a diferentes propostas, do residencial ao corporativo.
A manutenção também é um ponto positivo
Com menos tecido acumulado, os painéis juntam menos poeira e são mais fáceis de limpar no dia a dia.
Especialistas apontam que a tendência reflete uma mudança de comportamento.
Ambientes mais funcionais, arejados e com estética atemporal ganham prioridade sobre excessos decorativos.
Em 2026, o luxo aparece na simplicidade bem executada.
Os painéis japoneses representam essa nova fase da decoração, combinando elegância, praticidade e modernidade.
