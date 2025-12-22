Adeus às cortinas tradicionais: painéis japoneses viram a nova tendência elegante e moderna para 2026

Inspirados no design oriental, os painéis japoneses ganham espaço por unir elegância, funcionalidade e visual contemporâneo

Isabella Valverde - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

As cortinas tradicionais, com muito tecido e volume, estão perdendo espaço na decoração moderna.

A aposta para 2026 são os painéis japoneses, solução que vem conquistando arquitetos e designers de interiores.

Inspirados nas portas deslizantes orientais, os painéis japoneses são formados por placas de tecido que correm sobre trilhos.

O resultado é um visual limpo, sofisticado e alinhado ao estilo minimalista que domina os projetos atuais.

Um dos principais atrativos está na organização visual

Diferente das cortinas convencionais, os painéis não criam excesso de dobras nem poluição estética no ambiente.

Além do design, a funcionalidade também pesa

Os painéis permitem controlar a entrada de luz de forma gradual, garantindo privacidade sem escurecer totalmente o espaço.

Outra vantagem é a versatilidade

Eles podem ser usados em janelas grandes, portas de vidro, varandas integradas e até como divisórias de ambientes.

Os tecidos variam entre translúcidos, telas solares e materiais mais encorpados.

Isso permite adaptar o painel japonês a diferentes propostas, do residencial ao corporativo.

A manutenção também é um ponto positivo

Com menos tecido acumulado, os painéis juntam menos poeira e são mais fáceis de limpar no dia a dia.

Especialistas apontam que a tendência reflete uma mudança de comportamento.

Ambientes mais funcionais, arejados e com estética atemporal ganham prioridade sobre excessos decorativos.

Em 2026, o luxo aparece na simplicidade bem executada.

Os painéis japoneses representam essa nova fase da decoração, combinando elegância, praticidade e modernidade.

