Disputa por decoração de Natal entre vizinhos vira atração em Anápolis
Brincadeira ganhou repercussão nas redes sociais e transformou o local em ponto turístico
O espírito natalino tomou conta do residencial Campos do Jordão, em Anápolis, após moradores protagonizarem uma disputa amigável pela casa mais bem decorada do Natal.
A brincadeira ganhou grande repercussão nas redes sociais e acabou transformando o local em um verdadeiro ponto turístico da cidade.
O casal Jhonata Paiva e Laila Santos decidiu competir com o vizinho Natanael Fernandes, investindo em enfeites natalinos espalhados por telhados, muros e fachadas, além de uma decoração caprichada no interior das residências.
O que era apenas uma brincadeira entre amigos rapidamente chamou a atenção do público.
Repercussão
Moradores relataram um movimento intenso de pessoas indo ao bairro apenas para fotografar e gravar vídeos das casas decoradas.
“Viramos ponto turístico. O povo tá vindo de longe tirar foto”, escreveu Natanael em uma das postagens.
Segundo os envolvidos, o fluxo de visitantes se estendeu até perto da meia-noite, com carros parando na rua e pessoas caminhando pelo residencial para registrar as decorações.
Clima natalino
Jhonata, em entrevista ao G1, explicou que a intenção nunca foi competir de forma séria, mas sim resgatar o clima de Natal no bairro e levar diversão aos vizinhos.
Ele destacou que tanto a disputa quanto os vídeos publicados tinham como principal objetivo espalhar alegria.
“A gente é amigo de muito tempo. Compramos casa um do lado do outro e tivemos a ideia de fazer essa competição saudável só para alegrar os vizinhos”.
Ele também afirmou que já ouviu relatos de competições semelhantes em Anápolis em anos anteriores e decidiu ajudar a retomar a tradição, mostrando que pequenas iniciativas podem mobilizar toda uma comunidade.
Assista ao vídeo:
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!