Disputa por decoração de Natal entre vizinhos vira atração em Anápolis

Brincadeira ganhou repercussão nas redes sociais e transformou o local em ponto turístico

Pedro Ribeiro - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O espírito natalino tomou conta do residencial Campos do Jordão, em Anápolis, após moradores protagonizarem uma disputa amigável pela casa mais bem decorada do Natal.

A brincadeira ganhou grande repercussão nas redes sociais e acabou transformando o local em um verdadeiro ponto turístico da cidade.

O casal Jhonata Paiva e Laila Santos decidiu competir com o vizinho Natanael Fernandes, investindo em enfeites natalinos espalhados por telhados, muros e fachadas, além de uma decoração caprichada no interior das residências.

O que era apenas uma brincadeira entre amigos rapidamente chamou a atenção do público.

Repercussão

Moradores relataram um movimento intenso de pessoas indo ao bairro apenas para fotografar e gravar vídeos das casas decoradas.

“Viramos ponto turístico. O povo tá vindo de longe tirar foto”, escreveu Natanael em uma das postagens.

Segundo os envolvidos, o fluxo de visitantes se estendeu até perto da meia-noite, com carros parando na rua e pessoas caminhando pelo residencial para registrar as decorações.

Clima natalino

Jhonata, em entrevista ao G1, explicou que a intenção nunca foi competir de forma séria, mas sim resgatar o clima de Natal no bairro e levar diversão aos vizinhos.

Ele destacou que tanto a disputa quanto os vídeos publicados tinham como principal objetivo espalhar alegria.

“A gente é amigo de muito tempo. Compramos casa um do lado do outro e tivemos a ideia de fazer essa competição saudável só para alegrar os vizinhos”.

Ele também afirmou que já ouviu relatos de competições semelhantes em Anápolis em anos anteriores e decidiu ajudar a retomar a tradição, mostrando que pequenas iniciativas podem mobilizar toda uma comunidade.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Laila santos (@lay_sants06)

