Autor de pichação com referência nazista no Centro de Anápolis pode ser preso

Muro com a mensagem criminosa está localizado na Rua Barão de Cotegipe

Paulo Roberto Belém - 22 de dezembro de 2025

Mensagem de cunho nazista foi pichada em muro da Rua Barão de Cotegipe. (Foto: Reprodução/Rádio São Francisco FM))

O responsável ou a responsável por uma pichação de cunho nazista em muro do Centro de Anápolis pode ser alvo de prisão, caso a Polícia Civil (PC) inicie uma investigação e efetue a identificação. Isso porque a alusão à ideologia é crime no Brasil.

A apologia está presente na Rua Barão de Cotegipe, próximo à esquina com a Rua 07 de Setembro e foi flagrada pela São Francisco FM.

De acordo com a rádio, inscrição mostra a palavra “Nazi” acompanhada de uma suástica desenhada de forma incorreta, o que não descaracteriza o conteúdo ideológico da mensagem, disseram.

A rádio também pontuou que o símbolo aparece sem a inclinação tradicional de 45 graus e com traços irregulares, um erro comum em pichações do tipo, mas a associação explícita com o termo “Nazi” reforça a intenção de exaltação a uma ideologia extremista.

Para descobrir quem pichou o muro, as autoridades policiais podem analisar imagens de câmeras de monitoramento, denúncias e até uma perícia mais aprofundada. Identificada e presa, a pessoa pode pegar pena de dois a cinco anos, além de multa.

