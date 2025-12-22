Esse item do banheiro pode ser reaproveitado de formas surpreendentes
O rolinho de papel higiênico, que costuma ir direto para o lixo, pode ganhar novas funções úteis, criativas e sustentáveis dentro de casa
Depois que o papel higiênico acaba, o rolinho de papelão quase sempre tem o mesmo destino: o lixo.
O que muita gente não sabe é que esse item simples pode ser reaproveitado de várias formas práticas no dia a dia.
Além de ajudar na organização da casa, o reaproveitamento do rolinho reduz resíduos e estimula soluções criativas.
Veja algumas ideias que mostram por que ele merece uma segunda chance.
1. Organizador de fios e cabos
O rolinho é ideal para guardar carregadores, fones de ouvido e cabos soltos.
Basta enrolar o fio e colocá-lo dentro do tubo para evitar nós e bagunça.
2. Suporte para mudas e sementes
Por ser biodegradável, o rolinho pode virar um pequeno vaso para mudas.
Ele pode ir direto para a terra, facilitando o plantio sem agredir o meio ambiente.
3. Organizador de gavetas
Cortados ou inteiros, os rolinhos ajudam a separar meias, lenços e pequenos objetos.
É uma solução simples para manter tudo visível e organizado.
4. Brinquedos e atividades infantis
O rolinho pode virar binóculo, carrinho, personagens ou peças para atividades educativas.
É uma forma barata de estimular a criatividade das crianças.
5. Apoio para limpeza
Ele pode ser usado para limpar trilhos de janelas, frestas e cantos difíceis.
O papelão se adapta ao formato e facilita a remoção da sujeira.
6. Artesanato e decoração
Com tinta, cola ou cortes simples, o rolinho se transforma em flores decorativas, enfeites ou organizadores personalizados.
O material é versátil e fácil de trabalhar.
O reaproveitamento do rolinho de papel higiênico mostra que soluções úteis nem sempre exigem gasto.
Com criatividade, um item simples do banheiro pode ganhar novas funções e evitar desperdício.
